Doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt 30% ngay trong tháng 5, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

Mai Chi | 07-05-2026 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Diễn biến tăng giá mạnh xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng.

Phiên 6/5, cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin tăng kịch trần, “trắng bên bán” lên 73.800 đồng/cp. Tính rộng hơn, thị giá mã này đã tăng khoảng 13% so với cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức rất thấp, chỉ vài nghìn đơn vị được khớp lệnh. Đây cũng là phiên tăng trần hiếm hoi của CLM, trong bối cảnh thời gian gần đây cổ phiếu này gần như đi ngang và nhiều phiên không phát sinh giao dịch.

Theo đó, ngày 15/5 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/5/2026. Với hơn 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 33 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Đây là một trong những mức chi trả cao nhất kể từ khi CLM niêm yết trên HNX. Trước đó, doanh nghiệp từng duy trì mức cổ tức 20% trong nhiều năm, riêng năm 2022 và năm 2023 đạt 30%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2026, Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.327 tỷ đồng, giảm khoảng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, biên lợi nhuận được cải thiện giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 3%.

Nhờ kiểm soát tốt chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tích cực, đạt gần 24 tỷ đồng, cao hơn khoảng 20% so với quý I/2025. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đang cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh, bất chấp áp lực sụt giảm doanh thu.

Mai Chi

