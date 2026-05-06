Nóng: Cổ đông và nhân viên Masan sắp được mua cổ phiếu MSR với giá chiết khấu sâu

Ngọc Ly | 06-05-2026 - 22:55 PM | Thị trường chứng khoán

Người lao động Tập đoàn Masan được mua cổ phiếu MSR với mức chiết khấu 15% so với giá tham chiếu tại ngày giao dịch, trong khi cổ đông hiện hữu MSN được mua với mức chiết khấu 7%.

Công ty TNHH Tầm nhìn Masan vừa có thông báo về việc bán cổ phiếu MSR cho người lao động Tập đoàn Masan và cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Masan, mã chứng khoán MSN.

Theo thông báo, tổng lượng cổ phiếu MSR dự kiến bán ra theo 2 phương án là gần 10,9 triệu cổ phiếu. Trong đó, 5,45 triệu cổ phiếu MSR được phân phối cho người lao động Tập đoàn Masan và 5,45 triệu cổ phiếu còn lại được bán cho cổ đông hiện hữu MSN.

Đối với phương án bán cho người lao động, đối tượng được mua là nhân viên chính thức, không bao gồm nhân viên thử việc, có hợp đồng lao động và còn làm việc tại ngày đăng ký cũng như ngày thực hiện giao dịch. Người lao động cũng phải đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời mở tài khoản chứng khoán và thực hiện giao dịch thông qua đại lý ủy quyền là CTCP Chứng khoán VietCap.

Số lượng cổ phiếu MSR bán cho người lao động là 5.449.147 cổ phiếu. Giá giao dịch được xác định theo mức chiết khấu 15% so với giá tham chiếu tại ngày giao dịch. Ngày giao dịch dự kiến là 13/5/2026.

Cổ phiếu mua theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 tháng kể từ ngày giao dịch.

Mỗi người lao động được đăng ký mua tối thiểu 5.000 cổ phiếu MSR. Việc phân bổ sẽ có giới hạn và ưu tiên theo thứ tự đăng ký cho đến khi hết số lượng bán, theo nguyên tắc “first come first served”. Thời gian đăng ký kéo dài từ 8h ngày 6/5/2026 đến 15h ngày 12/5/2026.

Chậm nhất 18h ngày 12/5/2026, Chứng khoán VietCap sẽ gửi thông báo chính xác về khối lượng mua và giá giao dịch qua email cho người lao động đã đăng ký.

Với phương án dành cho cổ đông hiện hữu MSN, đối tượng được mua là cổ đông sở hữu cổ phiếu MSN tại ngày đăng ký và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đối với nhà đầu tư cá nhân, cổ đông phải mở tài khoản chứng khoán và thực hiện giao dịch thông qua đại lý ủy quyền là VietCap.

Tương tự nhóm người lao động, số lượng cổ phiếu MSR bán cho cổ đông hiện hữu MSN là 5.449.147 cổ phiếu. Tuy nhiên, mức chiết khấu áp dụng là 7% so với giá tham chiếu tại ngày giao dịch. Ngày giao dịch dự kiến là 13/5/2026. Đáng chú ý, cổ phiếu mua theo phương án này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu MSN được mua tối thiểu 5.000 cổ phiếu MSR, phân bổ có giới hạn và ưu tiên theo thứ tự đăng ký cho đến khi hết số lượng bán. Thời gian đăng ký cũng từ 8h ngày 6/5/2026 đến 15h ngày 12/5/2026. Chậm nhất 18h ngày 12/5/2026, VietCap sẽ gửi thông báo chính xác khối lượng mua và giá giao dịch qua email cho nhà đầu tư đã đăng ký.

Về tình hình kinh doanh, ﻿tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư quý 1/2026﻿ mới đây, ông Danny Le – Tổng Giám đốc Masan Group đã công bố kết quả tài chính khả quan trong quý 1/2026 với mức tăng trưởng 2 chữ số ở tất cả các mảng kinh doanh.

Điểm sáng nổi bật nhất thuộc về Masan High-Tech Materials (MSR) khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng gấp đôi. Theo ông Danny Le, với mức giá Tungsten hiện duy trì ở ngưỡng 3.000 USD/tấn, MSR dự kiến sẽ sinh đủ dòng tiền để trả hết toàn bộ nợ trên bảng cân đối kế toán trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Đây được coi là động lực quan trọng giúp giảm đáng kể áp lực đòn bẩy tài chính cho toàn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Masan cho biết thêm, trước đây công ty cũng tìm đối tác huy động vốn để trả nợ. Nhưng với kế hoạch mới, tập đoàn tin tưởng Masan High-Tech Materials có khả năng tự trả nợ bằng dòng tiền. Tương lai Masan Group bán cổ phiếu của MSR, tiền thu lại sẽ dùng cho tập đoàn trả nợ.﻿

Quý 2/2026, Masan High-Tech Materials dự kiến tăng trưởng 4 lần, đạt 7.300 tỷ doanh thu, lợi nhuận đạt 690 tỷ đồng, EBITDA đạt 1.300 tỷ và trung bình giá khoảng 2.500 USD mỗi MTU.

Hàng tỷ USD chuẩn bị đổ bộ, Việt Nam chờ một sự kiện quan trọng trong tháng 6

10 công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 1 "tăng bằng lần", có khoản lãi đột biến gần 2.000%

Thị trường tiền số hôm nay, 6-5: Bitcoin tăng vọt

21:36 , 06/05/2026
Vì sao FTSE Russell "gạch tên" 9 cổ phiếu khỏi danh sách nâng hạng?

21:14 , 06/05/2026
Đằng sau việc hàng nghìn người rời khỏi nhà băng

18:04 , 06/05/2026
Điều gì khiến cổ phiếu chứng khoán 'bốc đầu'?

18:02 , 06/05/2026

