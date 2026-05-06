Điều gì khiến cổ phiếu chứng khoán 'bốc đầu'?

Theo Việt Linh | 06-05-2026 - 18:02 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch hôm nay (6/5), VN-Index tiến sát vùng cản 1.890 điểm với thanh khoản cải thiện, dòng tiền bất ngờ quay lại mạnh mẽ với nhóm công ty chứng khoán, với kỳ vọng, Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6 tới.

VN-Index đóng cửa tăng 16,35 điểm, lên 1.891,2 điểm, tiến gần vùng cản 1.890 điểm trong bối cảnh thanh khoản cũng cải thiện đáng kể, đạt hơn 23.400 tỷ đồng trên HoSE.

Điểm đáng chú ý nhất là sự trở lại mạnh mẽ của nhóm chứng khoán Hàng loạt cổ phiếu bứt phá ấn tượng, trong đó VIX và HCM đồng loạt tăng trần với thanh khoản bùng nổ. Theo sau, SSI, SHS, VND, ORS, VCI... tăng 3-4%. Sự bứt phá của nhóm chứng khoán được cho là phản ánh kỳ vọng lớn hơn của nhà đầu tư về câu chuyện nâng hạng thị trường.

Theo cập nhật mới từ SSI Research, Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường theo bộ tiêu chí của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên các tiêu chí còn lại.

Thông tin đáng chú ý khác, FTSE Russell đã rút gọn danh sách cổ phiếu đáp ứng tiêu chí xuống còn 23 mã. Trong đó, VIC dẫn đầu về quy mô dòng tiền ước tính với khoảng 498 triệu USD, tương đương gần 15 phiên giao dịch. Các cổ phiếu lớn khác như HPG (115 triệu USD), VHM (99 triệu USD), FPT (69 triệu USD), MSN (63 triệu USD)… cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ dòng vốn ngoại trong tương lai.

Bên cạnh đó, ước tính dòng tiền từ các quỹ ETF theo bộ chỉ số FTSE có thể đạt khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó các quỹ lớn như Vanguard được dự báo giải ngân hàng trăm triệu USD. Thông tin này góp phần củng cố kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ quay lại mạnh hơn, đặc biệt khi Việt Nam đang tiến gần tới khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng trong tháng 6/2026.

Song song với nhóm chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt tăng, đóng vai trò giữ nhịp. STB, LPB, ACB, EIB, TCB...

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể với nhiều mã tăng như VRE , DIG, KBC, PDR… Dù vậy, NVL vẫn chưa thoát đà giảm, đi lùi 3,65% xuống 17.150 đồng/cổ phiếu, thanh khoản vọt lên hơn 75 triệu đơn vị

Ngược lại, nhóm dầu khí quay đầu điều chỉnh nhẹ sau hai phiên tăng nóng, với PVD, PVT, BSR, PVS, PLX giảm quanh 1%. Đáng chú ý, vai trò của nhóm “họ” Vin đã hạ nhiệt. VIC đứng tham chiếu, VHM gần như đi ngang, trong khi VRE và VPL vẫn giữ sắc xanh

Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ trên toàn thị trường, tập trung vào FPT với giá trị hơn 453 tỷ đồng, cùng với đó là ACB, HPG, VIC...

