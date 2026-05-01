10 công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 1 “tăng bằng lần”, có khoản lãi đột biến gần 2.000%

Bức tranh lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm công ty chứng khoán ghi nhận điểm sáng ở một số doanh nghiệp quy mô nhỏ và trung bình khi có tới 10 công ty báo lãi tăng bằng lần so với cùng kỳ. Con số này đã cải thiện rõ rệt so với chỉ 3 công ty đạt được trong quý 1/2025.

Xuất hiện nhiều mức tăng lợi nhuận “bằng lần” trong nhóm chứng khoán tại quý đầu năm 2026

Nổi bật nhất là Chứng khoán Tiên Phong (ORS) với lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng, tăng trưởng 1.961% so với con số khiêm tốn 2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, công ty ghi nhận 270 tỷ đồng doanh thu, hiệu quả hoạt động được nâng cao nhờ công tác kiểm soát chi phí, giảm tới 71% qua đó góp phần cải thiện biên lợi nhuận. Với năm 2026, TPS đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh với doanh thu dự kiến 2.250 tỷ đồng, tăng 50%, lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 343 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 190%.

Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 22 tỷ đồng so với 3 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng tăng 700%. Tương tự, Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PGSV) lãi 12 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với mức 2 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng tăng 550%.

Chứng khoán Phố Wall (WSS) đạt lợi nhuận 12 tỷ đồng, tăng 321% so với mức 3 tỷ đồng của quý 1/2025.

Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Chứng khoán HD (HDS) đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 259% so với cùng kỳ (98 tỷ đồng), là doanh nghiệp có quy mô lợi nhuận lớn nhất trong nhóm này.

Chứng khoán Dầu khí (PSI) ghi nhận lãi 32 tỷ đồng, tăng 221% so với mức 10 tỷ đồng cùng kỳ. Chứng khoán Funan (FNS) đạt 8 tỷ đồng, tăng 239% so với mức 2 tỷ đồng của năm trước.

Ở nhóm còn lại, Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) đạt 1 tỷ đồng, tăng 170% so với mức nền thấp 0,5 tỷ đồng. Chứng khoán Guotai Junan (GTJA) lãi 14 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ, trong khi Chứng khoán Capital (CASC) đạt 7 tỷ đồng, tăng 122%.

Dù ghi nhận mức tăng trưởng bằng lần, phần lớn doanh nghiệp trong danh sách này xuất phát từ nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ năm trước. Điều này khiến tỷ lệ tăng trưởng bị “kéo” lên cao, trong khi quy mô lợi nhuận tuyệt đối vẫn chưa thực sự nổi bật.