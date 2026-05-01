Lịch chốt quyền cổ tức 4-8/5: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 5.000 đồng/cp

Theo thống kê, có 21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 4/5– 8/5. Tuần này có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 2%.

Ngày 8/5 tới đây, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/5/2026.

Với gần 15,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 79 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức lần này. Từ khi niêm yết năm 2013 đến nay, công ty luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn, song mức 50% là cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Ngày 8/5 tới đây, Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (mã PTG) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.

Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 25 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức lần này. Mức chi trả thực tế cao hơn đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua hồi đầu năm, khi PTG dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 20% vốn điều lệ (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu).

Ngày 6/5 tới đây, CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 225,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Song song, GELEX sẽ phát hành thêm hơn 180,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% (sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Tổng tỷ lệ phát hành là 45%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của GELEX dự kiến tăng từ 9.023 tỷ đồng lên 13.084 tỷ đồng﻿.

CTCP Tập đoàn Đầu tư DIN Capital (mã PDB) thông báo chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2025 kỷ lục cho cổ đông sau kết quả kinh doanh bứt phá. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/05. Tỷ lệ thực hiện 40%, tương đương 1 cp được nhận 4.000 đồng.

Với hơn 8,9 triệu cp đang lưu hành, PDB cần chi gần 36 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán vào 20/05. PDB có lịch sử chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn cho cổ đông kể từ khi niêm yết trên HNX năm 2015. Tỷ lệ 40% là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.﻿