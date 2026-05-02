Quỹ Đầu tư do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch muốn bán toàn bộ cổ phiếu VCI

Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery đăng ký bán ra toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI của CTCP Chứng khoán Vietcap với lý do cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 6/5 đến 1/6/2026. Nếu bán ra thành công, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Vietcap cũng đồng thời là Chủ tịch Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery. Bà Phượng đang nắm giữ 30,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn VCI.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, lãi từ tài sản FVTPL đóng góp lớn nhất với mức hơn 500 tỷ đồng, cao hơn 42% so với cùng kỳ. Lãi từ tài sản AFS đạt mức 127 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần. Đồng thời, doanh thu hoạt động môi giới cũng tăng mạnh lên gần 340 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay phải thu đạt gần 415 tỷ đồng, tăng 61%.

Trong khi đó, chi phí hoạt động cũng tăng cao so với cùng kỳ tăng gấp đôi lên mức 632 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ tài sản FVTPL và chi phí môi giới chứng khoán tăng mạnh. Mặt khác, Vietcap cũng chịu thêm áp lực từ chi phí tài chính tăng gần 90% lên 346 tỷ đồng.

Kết quả, Vietcap báo lãi sau thuế ở mức gần 341 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức gần 37.100 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm hơn 16.600 tỷ đồng, tài sản AFS chiếm hơn 13.000 tỷ đồng và danh mục FVTPL chiếm hơn 2.500 tỷ đồng.

Ở danh mục tài sản AFS, công ty rót tiền vào một số cổ phiếu như FPT, IDP, KDH, MBB, MCH, MWG, TDM. So với đầu năm, Công ty đã gia tăng tỷ trọng với khoản đầu tư vào MCH, MWG và MBB; ngược lại công ty giảm khoản đầu tư vào STB.