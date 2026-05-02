Một công ty chứng khoán thua lỗ 15 quý liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên 150 tỷ đồng

An Thái | 02-05-2026 - 10:02 AM | Thị trường chứng khoán

Áp lực chi phí khiến công ty tiếp tục thua lỗ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) đã công bố BCTC quý 1/2026, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 7,7 tỷ, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 3 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lãi từ cho vay và phải thu tăng 880% lên gần 2 tỷ trong kỳ này. Ngoài ra công ty có thêm gần 3 tỷ đồng là doanh thu môi giới, tăng 374% so với quý 1/2025.

Tuy vậy chi phí hoạt động ghi nhận 9 tỷ trong quý 1, tập trung tại khoản mục chi phí môi giới. Cộng thêm 3 tỷ đồng chi phí quản lý CTCK, kết quả CVS vẫn báo lỗ trước thuế 5 tỷ đồng trong quý đầu năm – ghi nhận quý thứ 15 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của CVS đạt 327 tỷ đồng, tăng khoảng 10 tỷ so với đầu năm, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 200 tỷ, toàn bộ là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng, giảm 30 tỷ so với thời điểm cuối năm trước.

Dư nợ margin đạt gần 33 tỷ, tăng khoảng 8 tỷ so với đầu quý. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý 1/2025 gần 150 tỷ đồng.

An Thái

