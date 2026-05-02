Băng nhóm bắt cóc người đàn ông ngoại quốc, ép chuyển 10 triệu USDT chuẩn bị hầu tòa

TAND TPHCM vừa ban hành quyết định mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Ma Cai (50 tuổi), Li Chuang (48 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) cùng 6 đồng phạm về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và "Bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngày 13/5 tới, Ma Cai sẽ hầu tòa tại TAND TPHCM.

Phiên tòa diễn ra trong ngày 13/5, HĐXX do thẩm phán TAND TPHCM bà Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa là bà Lê Thị Yến Như (Kiểm sát viên).

HĐXX đã triệu tập 3 cá nhân là người làm chứng; triệu tập người bị hại và 2 luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Ma Cai được một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam để đòi nợ ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ma Cai rủ Li Chuang cùng tham gia. Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm phiên dịch, hứa trả công tới 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng ).

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào đến TPHCM, sau đó lôi kéo thêm Huỳnh Văn Toàn (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi) tham gia. Nhóm này được giao nhiệm vụ theo dõi, xác định tung tích nạn nhân tại khu vực quận 7 (cũ) với khoản thù lao hàng chục triệu đồng mỗi lần.

Sau nhiều ngày lên kế hoạch, tối 28/2/2025, khi phát hiện ông J. đang ăn uống tại quận 7, cả nhóm lập tức hành động. Li Chuang chở Ma Cai bằng xe máy để cảnh giới, trong khi các đối tượng khác đi ô tô bám theo.

Khi nạn nhân vừa mở cửa xe, nhóm đối tượng xông vào khống chế và dùng dao uy hiếp, ép nạn nhân lên xe đưa đi.

Tại nơi giam giữ, nhóm này liên tục đánh đập, dùng búa, đinh và dao đe dọa, buộc nạn nhân chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử). Ông J. xin giảm xuống còn 5 triệu USDT (hơn 125 tỷ đồng) và gọi điện cầu cứu bạn bè, chuyển trước 600.000 USDT (hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm của Ma Cai. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, toàn bộ các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Viện Kiểm sát đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện thủ đoạn manh động, có tổ chức và yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.