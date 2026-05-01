Quỹ lớn nhất thế giới tiếp chuỗi “xả” hàng tấn vàng

Ngọc Ly | 01-05-2026 - 11:06 AM | Thị trường chứng khoán

Giá vàng thế giới tăng mạnh 1,7% trong phiên cuối tháng 4, lấy lại được mốc 4.600 USD/oz (theo dữ liệu từ Kitco).

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 3,4 tấn vàng trong ngày 30/4, kéo dài chuỗi bán ròng lên 9 phiên liên tiếp. Tổng khối lượng vàng bị bán ròng giai đoạn này lên tới 24,8 tấn, qua đó lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm còn khoảng 1.036 tấn.

Giá vàng thế giới tăng mạnh 1,7% trong phiên cuối tháng 4, lấy lại được mốc 4.600 USD/oz (theo dữ liệu từ Kitco). Trước phiên tăng này, giá vàng đã có lúc giảm về sát mức 4.500 USD/oz trong phiên 29/4, và xuống mốc thấp nhất trong 1 tháng. Dù hồi phục trở lại, song quỹ vàng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ngừng bán ra.

Có thể thấy, hai yếu tố chính "mở đường" cho giá vàng hồi mốc 4.600 USD/oz trong phiên ngày thứ Năm là sự thoái lui của giá dầu và đồng USD.

Trong đó, thị trường tiền tệ đóng vai trò then chốt, khi đồng đô la Mỹ yếu hơn đã làm giảm chi phí hàng hóa định giá bằng đô la đối với người mua nước ngoài, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của vàng trên thị trường toàn cầu.

Mặc dù giá vàng đã tìm được điểm hỗ trợ ngắn hạn trên mức 4.600 USD/ounce, một ngân hàng lớn của Canada cho biết kim loại quý này vẫn phụ thuộc vào giá dầu, ngay cả khi triển vọng dài hạn vẫn lạc quan.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities , cho biết vàng đang gặp khó khăn vì cú sốc nguồn cung dầu mỏ - do xung đột ở Trung Đông gây ra - đang đẩy nỗi lo lạm phát lên cao và buộc các ngân hàng trung ương phải có lập trường cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Có nguy cơ chính sách sẽ vẫn tương đối hạn chế, dẫn đến lãi suất thực cao và chi phí cơ hội cao khi nắm giữ vàng. Đây có lẽ là lý do tại sao nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức, quỹ ETF và ngân hàng trung ương lại yếu kể từ khi chiến tranh bắt đầu ”, ông nói.

Tuy nhiên, Melek vẫn lạc quan về vàng trong dài hạn và duy trì quan điểm rằng giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức trên 5.000 USD/ounce.

Ngọc Ly

Nhịp Sống Thị Trường

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng "Sell in May"

Lợi thế "rừng vàng, biển bạc", Việt Nam có thể khai mở "kho báu" 40 tỷ USD cả thế giới theo đuổi

Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng cổ phiếu HOSE trong tháng VN-Index tăng 180 điểm

DIC Corp lỗ ròng gần 10 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026

