Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng "Sell in May"

Tháng 4/2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chuyển từ trạng thái "phòng thủ" sang "bùng nổ" nhờ thông tin FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ đánh giá và chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026.

Sau giai đoạn thử thách trong tháng 3, VN-Index đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, vượt qua các ngưỡng cản kỹ thuật và tiến sát đến đỉnh lịch sử.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân trong tháng 4 sụt giảm 20% so với tháng 3 khi chỉ đạt trung bình hơn 24.300 tỷ. Thanh khoản sụt giảm một phần do lãi suất huy động tăng cao trong tháng (Phổ biến 8-9% và có lúc chạm 10% ở một số kỳ hạn dài) khiến dòng tiền một phần quay trở lại kênh gửi tiết kiệm.﻿

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng nhà đầu tư không nên mở mới vị thế khi thanh khoản vẫn duy trì thấp và tập trung và nhóm cổ phiếu hệ sinh thái, tìm điểm mua khi điều chỉnh về vùng hợp lý. Nhóm phân tích đưa ra 2 kịch bản thị trường trong tháng 5:

Kịch bản 1 (50%): VN-Index vượt vùng kháng cự 1.877 tiếp tục xu hướng tăng tuy nhiên với thanh khoản yếu cổ phiếu trụ vẫn sẽ là nhóm dẫn dắt.

Kịch bản 2 (50%): VN-Index kiểm định lại vùng 1.800 hoặc sâu hơn nếu tình hình xung đột địa chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Về chiến lược giải ngân, nên tập trung vào các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để gia tăng tỷ trọng ở các nhóm ngành dẫn dắt. Ưu tiên các cổ phiếu nằm trong danh mục tiềm năng lọt rổ chỉ số của FTSE Russell và các cổ phiếu đầu ngành có định giá rẻ với tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2026.

Thêm nữa, đội ngũ phân tích nhận định nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 60-70% và thận trọng với các mã đã tăng nóng cùng áp lực chốt lời "Sell in May" thường thấy sau mùa báo cáo quý 1.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần tiếp tục theo dõi diễn biến tỷ giá và căng thẳng địa chính trị Trung Đông, vốn vẫn là những "gọng kìm" tiềm ẩn rủi ro lạm phát chi phí đẩy.

Về diễn biến nhóm ngành trong tháng 4/2026, VFS cũng chỉ ra một số điểm nổi bật như:

Nhóm Ngân hàng & Bluechips (VIC, VHM, STB, TCB): Đóng vai trò là "công thần" dẫn dắt chỉ số phục hồi mạnh mẽ, đóng góp hơn 50% mức tăng của chỉ số (riêng VIC, VHM đóng góp 150 điểm tăng)

Nhóm Bất động sản: Có sự phân hóa rõ nét; trong khi các mã trụ chịu áp lực chốt lời, phân khúc Midcap (NVL, DXG, DIG) lại thu hút lực cầu tốt nhờ các thông tin từ mùa Đại hội cổ đông.

Nhóm Đầu tư công & Năng lượng: Dòng tiền rút lui khỏi nhóm năng lượng sau giai đoạn tăng nóng ở tháng 2 và tháng 3. Nhóm đầu tư công vẫn duy trì xu hướng sideway khi giải ngân vốn đầu tư công chưa thực sự bứt phá trong giai đoạn giá nguyên vật liệu leo thang.