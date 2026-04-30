Chương Dương Corp muốn chuyển nhượng một phần vốn góp tại công ty con

Công ty CP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC, sàn HoSE) vừa thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty CP Chương Dương Homeland.

Cụ thể, Chương Dương Homeland có vốn điều lệ 555 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn góp của Chương Dương Corp theo sổ sách tại ngày 31/3/2026 là 331,34 tỷ đồng, tương đương chiếm tỷ lệ 59,7%.

Chương Dương Corp dự kiến sẽ chuyển nhượng 32,34% vốn điều lệ của Chương Dương Homeland với giá không thấp hơn 190 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến được thực hiện trước ngày 5/5/2026 bằng phương thức thỏa thuận.

Nếu giao dịch nêu trên thành công, Chương Dương Corp sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Chương Dương Homeland từ 59,7% xuống còn 27,27%.

Trong một diễn biến khác, mới đây Chương Dương Corp có thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán gần 52,8 triệu cổ phiếu, cụ thể như sau:

Theo phương án được công bố, Chương Dương Corp chào bán gần 52,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu CDC được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chương Dương Corp sẽ thu về hơn 527,7 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng vào các mục đích trả nợ vay các cá nhân/tổ chức, mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn và cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Danh sách cổ đông đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu đã được chốt ngày 20/4/2026 vừa qua.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu nêu trên diễn ra thành công, vốn điều lệ của Chương Dương Corp sẽ tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng.

Trước đó, Chương Dương Corp đã phê duyệt phương án không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025, lợi nhuận được giữ lại để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, hoạt động đầu tư phát triển, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được giữ lại là hơn 45,7 tỷ đồng.