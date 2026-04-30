Xử phạt loạt doanh nghiệp do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Bất động sản HUDLAND

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (MCK: HLD, sàn HNX).

Theo đó, Bất động sản HUDLAND bị xử phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin (CBTT) không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty CBTT không đầy đủ nội dung tại các tài liệu gồm: tại tài liệu CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và năm 2025 thiếu “Phiếu biểu quyết”; tài liệu CBTT liên quan đến ứng cử viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - bà Trần Thị Hải Lý trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ (không có thông tin về các chức danh quản lý khác); CBTT không đầy đủ thông tin về Danh sách người có liên quan của công ty, người có liên quan của người nội bộ là tổ chức, giao dịch giữa công ty và người có liên quan tại các Báo cáo tình hình tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025. Đồng thời, CBTT không đầy đủ về số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

Đồng thời, Bất động sản HUDLAND còn bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không CBTT theo quy định pháp luật tại các tài liệu gồm: Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 25/1/2022 về việc thực hiện giao dịch với người có liên quan của người nội bộ; Nghị quyết số 1191/NQ-HĐQT ngày 26/7/2024 về việc Thông qua việc vay vốn trung, dài hạn (vay vốn từ ngân hàng BIDV); Nghị quyết số 1053/NQ-HĐQT ngày 4/7/2024 và Nghị quyết số 1618/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024 về việc Thông qua và Điều chỉnh phương án vay vốn tổ chức (không phải là tổ chức tín dụng), cá nhân; Nghị quyết số 1828/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 về việc thay đổi con dấu của công ty; Nghị quyết số 1747/NQ-HĐQT ngày 18/11/2025 về việc Thông qua phương án cấp tín dụng để đầu tư xây dựng dự án Đồng Tâm.

Đồng thời, CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu gồm: Nghị quyết số 1215/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024 về việc thông qua giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty; Giải trình Lợi nhuận sau thuế tại BCTC năm 2024 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán; Quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024, BCTC bán niên năm 2024.

Cuối cùng, Bất động sản HUDLAND bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo đó, tại BCTC năm 2024, năm 2025 đã được kiểm toán và tài liệu do công ty cung cấp, công ty có phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị - HUDS nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua (cụ thể là giao dịch mua hàng hoá (nước sạch), giao dịch cho thuê hội trường theo hợp đồng dịch vụ số 401/HUDLANDHUDS/2025 ngày 28/3/2025).

Với các hành vi nêu trên, Bất động sản HUDLAND bị UBCKNN xử phạt hành chính với tổng số tiền lên đến 295 triệu đồng.

Thương mại Hà Tây

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Thương mại Hà Tây (MCK: HTT, sàn UPCoM).

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu gồm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025.

Đồng thời, Thương mại Hà Tây bị phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Như vậy, tổng số tiền mà Thương mại Hà Tây bị xử phạt hành chính là 107,5 triệu đồng.

Thiết bị vệ sinh Viglacera

Theo Quyết định số 211/QĐ-XPHC của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt tiền 3% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng hơn 1,1 tỷ đồng) đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, Thiết bị vệ sinh Viglacera là tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (MCK: TVA, sàn UPCoM) đã mua gần 3,8 triệu cổ phiếu TVA (tương ứng gần 37,8 tỷ đồng theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.



