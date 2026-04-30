Công ty con của Viglacera bị phạt nặng, cấm giao dịch chứng khoán 3 tháng

Hà Linh | 30-04-2026 - 11:22 AM | Thị trường chứng khoán

Công ty này là tổ chức có liên quan đến Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT TVA, đã mua cổ phiếu TVA nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trước giao dịch theo quy định.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera (VIGSA) – công ty con do Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã VGC) nắm 100%.

Theo đó, VIGSA bị phạt tiền hơn 1,13 tỷ đồng, tương đương 3% giá trị chứng khoán giao dịch tính theo mệnh giá, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, VIGSA tổ chức có liên quan đến ông Lê Anh Tuấn đã mua 3.777.760 cổ phiếu TVA, tương ứng giá trị 37,78 tỷ đồng theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trước giao dịch theo quy định.Ông Lê Anh Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (mã TVA). Do đó, VIGSA là người liên quan đến người nội bộ, phải công bố thông tin trước giao dịch theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, VIGSA còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty trong thời hạn 3 tháng. Hành vi vi phạm và mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

VIGSA chính thức hoạt động từ ngày 08/10/2025, được thành lập dựa trên việc hợp nhất 6 đơn vị sản xuất và thương mại sứ vệ sinh thuộc Viglacera nhằm tái cấu trúc và chuyên môn hóa mảng kinh doanh thiết bị vệ sinh. Công ty có trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ là 486 tỷ đồng, Viglacera nắm 100%.

