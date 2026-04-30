Một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi báo lãi kỷ lục hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, CTCP GreenFeed Việt Nam (GreenFeed Việt Nam) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm tài chính 2025 khi báo lãi ròng kỷ lục hơn 3.656 tỷ đồng, tương ứng lãi hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là mức lãi ròng cao nhất từ trước đến này của doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi này.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng cải thiện mạnh. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) vọt lên 39,63%, tăng đáng kể so với mức 34,87% của năm 2024.

Dữ liệu tài chính cho thấy hành trình tăng trưởng của GreenFeed có sự bứt phá rõ rệt trong giai đoạn gần đây. Cụ thể, GreenFeed Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế 617 tỷ đồng (ROE 20,5%) vào năm 2021, lãi 416,7 tỷ đồng (ROE 12,4%) vào năm 2022, lãi 437 tỷ đồng (ROE 11,02%) vào năm 2023. Tuy nhiên, sang năm tài chính 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng vọt lên mức 2.106 tỷ đồng (ROE 34,87%).

Đặc biệt, trong năm tài chính 2025 tiếp tục đánh dấu bước tăng trưởng vượt bậc cả về lợi nhuận lẫn hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của GreenFeed Việt Nam là 9.228 tỷ đồng, tăng gần 3.200 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 5.125 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.449 tỷ đồng và Chênh lệch tỷ giá là 57,8 tỷ đồng.

Trong khi, tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối năm tài chính 2025 là 6.868 tỷ đồng, tăng gần 1.800 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, Nợ vay ngân hàng là 1.698 tỷ đồng, Nợ vay từ phát hành trái phiếu là 700 tỷ đồng và Nợ phải trả khác là 4.470 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu kể trên tương ứng với giá trị lô trái phiếu GFVCH2128001 mà công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Long An này đang lưu hành.

Cụ thể, lô trái phiếu GFVCH2128001 được phát hành vào 03/11/2021, với giá giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 84 tháng (gần 7 năm), ngày đáo hạn là ngày 15/06/2028.

Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất phát hành là 6,53%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.

Dữ liệu từ HNX, cho thấy vào ngày 17/6/2024, GreenFeed đã tiến hành mua lại một phần trước hạn lô trái phiếu GFVCH2128001 với giá trị 300 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng lũy kế đang còn lưu hành của lô trái phiếu GFVCH2128001 có giá trị 700 tỷ đồng.

Được biết, GreenFeed Việt Nam được thành lập năm 2003 bởi doanh nhân Lý Anh Dũng. Sau hơn thập niên phát triển, đơn vị này hiện là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Công ty cung cấp sản phẩm cho gia súc, gia cầm và thủy sản, đồng thời mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường trong khu vực.

Hiện doanh nghiệp sở hữu 10 nhà máy sản xuất hiện đại tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, với công suất cung ứng hàng triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

GreenFeed Việt Nam hiện có trụ sở chính đặt tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, Long An cũ). Hiện, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Đỗ Cao Bằng.