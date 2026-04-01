Petrolimex thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Petrolimex vừa có công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự, theo đó, ông Takuji Ogasawara được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Petrolimex nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 24/4/2026.

Cũng từ ngày này, ông Đỗ Huy Thảo - Phó Trưởng ban Kinh doanh, được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Ở chiều ngược lại, ông Endo Tsuyoshi không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 24/4/2026; ông Đào Nam Hải không giữ chức Thành viên HĐQT từ ngày 30/5/2025.

Ngoài ra, ông Okuma Atsushi cũng không còn đảm nhạn chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 24/4/2026.

Như vậy, sau đợt thay đổi nhân sự này, HĐQT Petrolimex gồm 7 thành viên; trong đó, ông Phạm Văn Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Ban Kiểm soát Tập đoàn gồm 5 người; ông Đặng Quang Tuấn được đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, giữa tháng 4/2026, Petrolimex đã có công bố thông tin bất thường gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) liên quan đến cổ phiếu PLX.

Theo đó, căn cứ danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2026 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Petrolimex có tổng cộng 43.266 cổ đông, trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 9,419%.

Như vậy, Petrolimex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 11, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15. Cụ thể, doanh nghiệp không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung), Petrolimex có 1 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật này.

PLX cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án phù hợp nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Hiện, Petrolimex có 2 cổ đông lớn gồm: cổ đông Nhà nước (đại diện bởi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) nắm giữ 75,87% vốn điều lệ và cổ đông chiến lược nước ngoài là ENEOS Corporation nắm 13,08% vốn điều lệ.