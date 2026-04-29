Tin cực vui: Hơn 3.800 tỷ đồng sắp "chảy về túi" 300.000 cổ đông Hòa Phát

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) vừa thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 12/5/2026, Hòa Phát dự kiến thanh toán từ ngày 3/6/2026. Tỷ lệ thực hiện là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi một cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng.

Với 7,67 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, HPG dự kiến chi khoảng 3.800 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức. Đây sẽ là lần đầu tiên cổ đông Hòa Phát được nhận cổ tức tiền mặt sau 4 năm, kể từ đợt 5% tiền mặt hồi đầu năm 2021.

Song song, Hòa Phát sẽ còn triển khia phương án chi trả cổ tức 2025 gồm 10% bằng cổ phiếu, tương ứng khối lượng phát hành 767.546.585 cổ phiếu.

Theo báo cáo thường niên 2025, số lượng cổ đông và nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu HPG khoảng 300.000 cổ đông, tăng mạnh so với hơn 160.000 cổ đông năm 2023 và hơn 190.000 cổ đông năm 2024 (tăng lần lượt khoảng 140.000 và 110.000 cổ đông). Đây cũng là con số cao kỷ lục trên sàn chứng khoán.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào sáng ngày 21/4, cổ đông Hòa Phát đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ, tăng lần lượt 35% và 42% so với năm trước.

Cơ sở cho kế hoạch doanh thu là lĩnh vực thép – thường chiếm trên 90% doanh thu và trên 80% lợi nhuận của toàn tập đoàn – đạt được cột mốc mới, khi dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Riêng trong quý 1 vừa qua, doanh thu của Hòa Phát đạt hơn 53.300 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Chốt phiên 29/4, thị giá HPG đạt 27.750 đồng/cp.﻿