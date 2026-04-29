Gần 10% cổ phần PC1 vừa đổi chủ

Thị trường chứng khoán phiên trước kỳ nghỉ lễ dài ghi nhận giao dịch đột biến tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã: PC1).

Cụ thể, sau 3 phiên 23,24,28/4 giảm hết biên độ với lượng cổ phiếu “chất giá sàn”, phiên 29/4 chứng kiến nhiều thời điểm PC1 thoát giá sàn, khối lượng.

Tổng khối lượng giao dịch tính đến đầu phiên chiều đã lên đến hơn 38 triệu đơn vị, tương đương hơn 9,3% lượng cổ phiếu lưu hành của công ty, qua đó xác lập khối lượng giao dịch kỷ lục ghi nhận tại mã cổ phiếu này.﻿

Hiện thị giá đứng quanh mức 19.800 đồng/cp, tương ứng giảm gần 28% chỉ sau 10 phiên giao dịch, vốn hóa thị trường còn hơn 8.100 tỷ đồng.

Cổ phiếu PC1 được giải cứu sau khi doanh nghiệp thực hiện công bố biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 22/4. Theo biên bản mới công bố từ PC1, doanh nghiệp có tổng cộng 29.052 cổ đông; trong đó, 81 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho hơn 215 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương trên 52% tổng số cổ phần.

Tại đại hội, cổ đông đã thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Ban lãnh đạo PC1 khẳng định 4 trụ cột tăng trưởng cốt lõi gồm phát điện; tổng thầu EPC điện (mở rộng ra thị trường quốc tế và ngoài lĩnh vực điện truyền thống); khu công nghiệp xanh và bất động sản nhà ở có tính thanh khoản cao; và khai khoáng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, doanh thu ước tính đạt khoảng 15% kế hoạch năm, còn lợi nhuận đạt khoảng 25%. Ban lãnh đạo cho biết đặc thù mảng xây lắp khiến doanh thu quý đầu năm thường chiếm tỷ trọng thấp, với cao điểm rơi vào quý 4.

Một nội dung đáng chú ý, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua ba phương án. Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp, nhằm huy động khoảng 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, công ty sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, cùng với kế hoạch chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng cộng, PC1 dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu – nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ cổ đông. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 4.112 tỷ đồng lên gần 5.594 tỷ đồng.

Hiện PC1 là một trong những tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm biến áp với trên 60 năm kinh nghiệm hoạt động. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV - 1, 2, 4 mạch, và cột thép liên kết thanh đến 750kV.﻿