Ông Trương Gia Bình được Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt Trời mọc

Thông tin từ Tập đoàn FPT, Chính phủ Nhật Bản vừa công bố trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, dựa trên những cống hiến to lớn cho sự phát triển của quan hệ Nhật Bản và Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, Tập đoàn FPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu phần mềm sang Nhật Bản 20 năm trước, góp phần mở đường cho doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam tiếp cận và phát triển tại thị trường này. FPT đã xây dựng hiện diện sâu rộng tại Nhật Bản và trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài có vốn đầu tư lớn nhất tại thị trường này, với khoảng 5.000 nhân sự làm việc tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng.

FPT và ông Trương Gia Bình cũng tích cực tham gia các cơ chế hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, bao gồm các diễn đàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và sáng kiến hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt Trời mọc nhờ những cống hiến to lớn cho sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Năm 2013, ông Trương Gia Bình cũng được Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản) trao giải thưởng Nikkei Asian vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam.

Về FPT, trong quý 1/2026, doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.﻿

Trong đó, riêng doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 10,4%, đạt 9.034 tỷ đồng với động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 18,8% so với cùng kỳ. ﻿

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực AI, FPT thành lập 02 nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản. Hệ sinh thái AI “Made by FPT” hiện có hơn 80 sản phẩm. Đồng thời, FPT đã tham gia ngành bán dẫn hơn một thập kỷ, phát triển hệ sinh thái toàn diện từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến đào tạo, với trọng tâm là các dòng chip nguồn và chip quản lý nguồn. Cuối năm 2025, FPT đã bàn giao lô chip nguồn thương mại đầu tiên cho một công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản thông qua Restar – tập đoàn lớn trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử tại Nhật Bản. Mới đây, FPT thành lập Nhà máy Kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do người Việt làm chủ.

Ngay trong đầu tháng 4/2026, ﻿Tập đoàn FPT và CAC Holdings – một trong những nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu Nhật Bản công bố hợp tác liên doanh, thành lập Công ty Cổ phần UPSTRIDE. Doanh nghiệp sẽ tập trung trong lĩnh vực xây dựng, vận hành, giám sát hạ tầng CNTT và triển khai, phát triển các sản phẩm công nghệ. Hợp tác kỳ vọng phát huy sức mạnh công nghệ, đội ngũ chuyên gia, hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ và mạng lưới đối tác toàn cầu của hai bên để khai thác hiệu quả cơ hội tại Nhật Bản và khu vực ASEAN.