Chuyện gì đây: Một doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt gấp 7 lần thị giá

CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã chứng khoán CPH) vừa công bố ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 2025 bằng tiền là ngày 12/5 tới, ngày đăng ký cuối cùng là 13/5/2026. Tỷ lệ chi trả là 20,22% (tương đương 2.022 đồng/cp). Trên thị trường, thị giá CPH chỉ vào khoảng 300 đồng/cp, tương đương mức chia cổ tức cao gấp 6,7 lần thị giá cổ phiếu.

Với 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi gần 9 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Theo tìm hiểu, Mai táng Hải Phòng là đơn vị được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV 100% Nhà nước sang hoạt động theo mô hình CTCP Nhà nước nắm giữ 64,5% vốn điều lệ kể từ ngày 2/6/2015 theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng.

Công ty thực hiện các chức năng quản lý và tổ chức các dịch vụ phục vục tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận tải phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang, cung cấp các hàng hóa dịch vụ phục vụ việc tang lễ...

Hiện, CPH được biết đến là cái tên duy nhất trên sàn chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh độc lạ này. Nhờ kết quả kinh doanh ổn định hàng năm, Công ty duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt “đều như vắt tranh” với tỷ lệ 15-20%/năm.

Công ty có cơ cấu cổ đông cô đặc khi Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng nắm đến 64,5%. Một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát nắm 10% vốn, cá nhân Chủ tịch Nguyễn Hồng Lê nắm 5,33%. Còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân.

Trên thị trường chứng khoán, do cơ cấu cổ đông cô đặc nên dù kinh doanh có lãi và duy trì lịch sử trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục trong 10 năm qua với tỷ lệ cao, cổ phiếu CPH trên sàn UPCoM gần như không có thanh khoản, và "đứng im" ở mức giá 300 đồng/cp.

Năm 2026, CPH đặt kế hoạch tổng doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ, lần lượt giảm 16% và 9% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2026 dự kiến đạt mức 18,18%.