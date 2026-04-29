Doanh nghiệp thép lâu đời hơn cả Hòa Phát báo lãi quý 1 tăng sốc 880% vì một lý do

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với doanh thu thuần đạt 1.072 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 23 tỷ đồng, giảm 47%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 18%, xuống gần 5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 45 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay. Ở chiều ngược lại, phần lợi nhuận từ công ty liên kết chuyển từ âm sang dương, ghi nhận 8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập khác tăng mạnh lên 79 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Trong đó, khoản thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định chiếm 75 tỷ đồng.

Nhờ các yếu tố trên, SMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 18,5 tỷ đồng, tăng 880% so với cùng kỳ năm 2025 .

Năm 2026, SMC đặt kế hoạch doanh thu 7.000 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến 30 tỷ đồng, giảm 84,8%. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 57,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của SMC đạt khoảng 4.200 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán dài hạn tăng gần 6 lần, lên 693 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 3.200 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, SMC đang đầu tư 77 tỷ đồng vào cổ phiếu CTCP Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) và đã trích lập dự phòng 36 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng trích lập 182 tỷ đồng cho các khoản nợ xấu, trên tổng giá trị công nợ 302 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC được thành lập từ năm 1988, tiền thân là Cửa hàng vật liệu xây dựng số 15 thuộc trung tâm Bán buôn bán lẻ vật liệu xây dựng miền Nam.

Năm 2004, đơn vị này cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới tên gọi CTCP Đầu tư Thương mại SMC. Hai năm sau, công ty này niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã chứng khoán là SMC.

Lĩnh vực hoạt động chính của SMC là thương mại, gia công Coil Center và sản xuất các sản phẩm thép. SMC chủ yếu tập trung vào thương mại trong nước, khách hàng là các công ty xây dựng, chủ đầu tư lớn.

SMC từng là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thương mại thép với tuổi đới 37 năm hình thành và phát triển, sớm hơn cả ‘ông lớn’ thép Hòa Phát. Doanh nghiệp từng có doanh thu tỷ USD, nhưng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã lao dốc mạnh từ năm 2022 do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.