Greenfeed Việt Nam lãi ròng hơn 3.650 tỷ đồng trong năm 2025

Mới đây, Công ty CP Greenfeed Việt Nam đã có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2025, Greenfeed Việt Nam mang về lãi ròng đạt gần 3.656,9 tỷ đồng, tăng 73,6% so cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tăng 52,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức gần 9.228,7 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.507,5 tỷ đồng lên 5.125,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 9,7%, xuống còn gần 4.448,8 tỷ đồng; chênh lệch tỷ giá gần 57,9 tỷ đồng, tăng 20,4%.

Nguồn: HNX

Tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 6.868,1 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 1.698,2 tỷ đồng, tăng 35,7%; nợ phải trả khác gần 4.470 tỷ đồng, tăng 43,4%; nợ vay từ phát hành trái phiếu vẫn giữ nguyên ở mức 700 tỷ đồng.

Theo ghi nhận trên HNX, hiện GreenFeed Việt Nam đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã GFCCH2128001. Lô trái phiếu này được phát hành từ năm 2021, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 84 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 15/6/2028.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư mở rộng mảng kinh doanh chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm của công ty. Đồng thời đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm 100% vốn góp tại Công ty TNHH GreenFarm Asia và 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Link Farm thuộc sở hữu của GreenFeed Việt Nam; tất cả các quyền, quyền sở hữu, lợi ích và thu nhập liên quan ở hiện tại hoặc phát sinh trong tương lai, đối với và theo bất kỳ các khoản phải thu nội bộ giữa GreenFeed Việt Nam và hai doanh nghiệp này.

Ngày 17/6/2024, GreenFeed Việt Nam đã chi 300 tỷ đồng để thực hiện mua lại một phần của lô trái phiếu GFCCH2128001 trước hạn, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 700 tỷ đồng.

Công ty CP GreenFeed Việt Nam được thành lập từ tháng 5/2008. Hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản, nuôi trồng thủy sản biển,... Trụ sở chính đặt tại đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh.

Cập nhật mới nhất ngày 16/12/2025, GreenFeed Việt Nam đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.015 tỷ đồng lên 5.125,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm GreenFeed (Thái Lan) Co., LTd (tỷ lệ sở hữu 3,4%) và Công ty TNHH Oriental Ford Holding (tỷ lệ 63,02%).

GreenFeed Việt Nam được biết đến là chủ sở hữu của hai thương hiệu thực phẩm gồm G-Kitchen và WYN.



