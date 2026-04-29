Gần 20 tấn vàng vừa rời kho quỹ "khổng lồ" chỉ sau thời gian ngắn

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 3,4 tấn vàng trong ngày 28/4, kéo dài chuỗi bán ròng lên 7 phiên liên tiếp. Tổng khối lượng vàng bị bán ròng giai đoạn này lên tới 19,7 tấn, qua đó lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm còn khoảng 1.041 tấn.

Giá vàng thế giới (theo dữ liệu Kitco) vừa trải qua phiên 28/4 giảm mạnh hơn 1,8%, trượt khỏi mốc 4.600 USD/oz trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông đẩy giá dầu thô leo thang. Thậm chí, mức giá thấp nhất trong phiên còn chạm mốc 4.550 USD/oz, thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu vào ngày thứ Ba và sẽ kết thúc vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ bằng một tuyên bố lãi suất và một buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của ông Powell trên cương vị chủ tịch Fed, bởi nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào giữa tháng 5.

Mặc dù cuộc chiến đang diễn ra đã tạo ra sự bất ổn đáng kể trên thị trường kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa tại World Bank dự báo giá vàng sẽ duy trì ở mức gần hiện tại cho đến năm 2026.

Bỏ qua sự biến động cực độ vào đầu năm, World Bank, trong báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa tháng 4, lưu ý rằng giá vàng đã kết thúc quý đầu tiên với mức tăng 17% so với quý IV.

Các nhà phân tích cho biết thêm rằng sự điều chỉnh gần đây của vàng và bạc có thể phản ánh sự đảo chiều một phần của cơn sốt đầu cơ đã bao trùm thị trường kim loại quý trong những tháng gần đây.

Đà tăng trưởng của kim loại quý đã chậm lại trong những tháng gần đây do tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, World Bank dự báo giá cả sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay.

Trong bản dự báo cập nhật, các nhà phân tích nhận thấy giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 4.700 USD/ounce trong năm nay, tăng 37% so với năm ngoái. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển Quốc tế (International Development Bank) dự kiến giá sẽ giảm 7% vào năm 2027.