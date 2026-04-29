GELEX Electric (GEE) báo lãi trước thuế 755 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.097 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 755 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 24,3% so với quý I/2025. Biên lợi nhuận được duy trì trong bối cảnh chi phí vốn xu hướng gia tăng, cho thấy hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành.

Động lực tăng trưởng đến từ việc doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường, đồng thời khai thác hiệu quả hệ sinh thái sản phẩm thiết bị điện. Các thương hiệu chủ lực như CADIVI, EMIC, THIBIDI... tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường, đóng góp ổn định vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận.

Năm 2026, GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 27.242 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.705 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện các chỉ tiêu cả năm.

Với nền tảng thương hiệu vững chắc và định hướng dài hạn, GELEX Electric đang cho thấy khả năng duy trì đà tăng trưởng bền vững trong nhiều quý liên tiếp.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, dư địa tăng trưởng từ các dòng sản phẩm truyền thống đang dần thu hẹp, trong khi công nghệ số, đặc biệt là AI đang tái định hình sâu sắc các ngành công nghiệp. Bài toán đặt ra không còn là tăng trưởng theo chu kỳ ngắn hạn, mà là kiến tạo động lực bền vững cho 5–10 năm tới.

Vì thế, GELEX Electric xác định nâng tầm chất lượng sản phẩm là trọng tâm cốt lõi. Doanh nghiệp tập trung đầu tư cho R&D, công nghệ và dây chuyền sản xuất để các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn, độ bền, hiệu suất và môi trường.

Song song, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị danh mục thiết bị và giải pháp hạ tầng điện sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị trường trong giai đoạn 2026–2030 với nhóm sản phẩm mới gồm: sản phẩm giám sát thông minh, điện dân dụng, thiết bị đóng cắt bảo vệ, sản phẩm cho lưới điện thông minh, hạ tầng trạm sạc thông minh, sản phẩm cho hạ tầng datacenter (trung tâm dữ liệu),…

Ngày 6/5 tới đây, GELEX Electric sẽ chốt quyền phát hành hơn 274 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỉ lệ 75% (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Sau đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của GELEX Electric sẽ được nâng từ mức gần 3.660 tỷ đồng lên khoảng 6.405 tỷ đồng.