Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng lên tiếng về hiệu ứng “Sell in May” trên thị trường chứng khoán

"Sell in May, go away" là một chiến thuật đầu tư chứng khoán nổi tiếng, khuyên nhà đầu tư nên bán cổ phiếu vào đầu tháng 5 và tạm rời thị trường. Chiến lược này dựa trên quan niệm lịch sử rằng thị trường thường hoạt động kém hiệu quả, tăng trưởng yếu hoặc giảm điểm trong giai đoạn từ tháng 5.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sắp khép lại tháng 4, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI cho biết “Sell in May” là câu nói quen thuộc nhưng thị trường không vận hành theo lịch, mà theo kỳ vọng. “Hiểu mình đang mua gì và vì sao nắm giữ quan trọng hơn bất kỳ thông lệ nào. Phần thưởng luôn thuộc về người hiểu rõ mình đang làm gì”, ông Hưng chia sẻ.

Đồng quan điểm về hiệu ứng “Sell in May”, Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Chứng khoán Kafi cũng cho rằng không nên xem đây là một quy luật cứng nhắc. Tháng 5 thường là giai đoạn thị trường đi qua mùa công bố kết quả kinh doanh quý 1 và đại hội cổ đông, khiến thông tin hỗ trợ dần mỏng đi. Khi thiếu động lực mới, trong khi chỉ số đã tăng nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, áp lực chốt lời ngắn hạn là điều bình thường.

Do đó, tháng 5 có thể là giai đoạn kiểm định sức bền của dòng tiền. Nếu thanh khoản duy trì tốt và dòng tiền lan tỏa sang các nhóm ngành khác, rủi ro sẽ không quá lớn. Ngoài ra, mặt bằng định giá chung của thị trường hiện không quá cao, ngoại trừ một số cổ phiếu trụ, nên khả năng giảm sâu là không cao.

Mặt khác, chuyên gia cũng cho rằng khả năng rung lắc ngắn hạn là hiện hữu. Dù chỉ số VN-Index đã tăng khá mạnh, nhưng mức tăng này chưa lan tỏa đồng đều. Đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi nhiều cổ phiếu khác vẫn trong trạng thái tích lũy, đi ngang hoặc giằng co.

Vì vậy, chuyên gia của Kafi cho rằng nếu điều chỉnh xảy ra, áp lực có thể thể hiện rõ hơn ở chỉ số, đặc biệt khi nhóm vốn hóa lớn chững lại. Tuy nhiên, với phần còn lại của thị trường, do chưa tăng nóng, rủi ro giảm sâu không quá đáng ngại. Giai đoạn này mang tính phân hóa rõ nét hơn là một nhịp giảm đồng loạt.