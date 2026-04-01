Vì sao Nhật Bản tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho Chủ tịch FPT Trương Gia Bình?

Theo H.Linh | 30-04-2026 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Trương Gia Bình được trao Huân chương Mặt Trời mọc vì đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Này 29 tháng 4 năm 2026, Tập đoàn FPT cho biết, Chính phủ Nhật Bản công bố trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, dựa trên những cống hiến to lớn cho sự phát triển của quan hệ Nhật Bản và Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình, Tập đoàn FPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu phần mềm sang Nhật Bản 20 năm trước, góp phần mở đường cho doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam tiếp cận và phát triển tại thị trường này và từng bước xây dựng cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

FPT hiện có hơn 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường Nhật Bản, cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng.

Đặc biệt, FPT và ông Trương Gia Bình tích cực tham gia các cơ chế hợp tác và kết nối doanh nghiệp giữa hai nước, bao gồm các diễn đàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và sáng kiến hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, góp phần tăng cường liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Những đóng góp này là cơ sở quan trọng để Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho ông Trương Gia Bình, ghi nhận vai trò trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia. Năm 2013, ông được Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản) trao giải thưởng Nikkei Asian vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Nhật Bản trao Huân chương Mặt Trời mọc.

Ông Trương Gia Bình tốt nghiệp Khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (Lomonosov) năm 1979, bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1982 và được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1991. Ngày 13/9/1988, ông cùng 12 nhà khoa học sáng lập Công ty FPT – tiền thân của Tập đoàn FPT. Trong suốt quá trình phát triển, ông giữ vai trò định hướng chiến lược, đưa FPT trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin mang tầm vóc quốc tế.

Những đóng góp này của cá nhân ông Trương Gia Bình và Tập đoàn FPT diễn ra trong bối cảnh hai nước xác lập tuyên bố chung năm 2023 về Đối tác chiến lược toàn diện, xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng công nghệ là trụ cột hợp tác trọng tâm, qua đó cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Trước đó, Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973.

