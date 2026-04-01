Doanh nghiệp dược lớn nhất Việt Nam sắp trả cổ tức tiền mặt 50%, "đại gia" Nhật Bản vớ bẫm

Ngày 12/5 tới đây, CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG – HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025. Theo kế hoạch, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng), thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/5/2025.

Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến chi gần 653 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Taisho Pharmaceutical (Nhật Bản), đang nắm hơn 51% vốn, sẽ nhận khoảng 333 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu hơn 43% cổ phần, dự kiến thu về khoảng 280 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, tương đương khoảng 1.307 tỷ đồng. Như vậy, sau đợt chi trả 50% vào tháng 5, công ty dự kiến còn một đợt cổ tức tiền mặt 50% nữa vào khoảng tháng 9 tới đây.

Đối với năm 2026, Dược Hậu Giang dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 7.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời trích 3% lợi nhuận sau thuế cho quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Hiện tại, với giá trị vốn hóa xấp xỉ 13.600 tỷ đồng, Dược Hậu Giang là doanh nghiệp dược có quy mô lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Công ty từ lâu được biết đến với chính sách cổ tức tiền mặt cao và ổn định, thường xuyên duy trì trên 40% mỗi năm. Trong hai năm gần nhất, doanh nghiệp đều chi trả cổ tức ở mức 100% bằng tiền.

Ở diễn biến khác, Dược Hậu Giang vừa cho biết hiện chưa đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định. Cụ thể, theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2026, công ty có tổng cộng 4.185 cổ đông. Trong đó, Taisho Pharmaceutical nắm 51,01% vốn, SCIC sở hữu 43,31%, trong khi 4.183 cổ đông còn lại chỉ nắm giữ 5,68%.

Với cơ cấu cổ đông như trên, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng chưa đáp ứng quy định về công ty đại chúng. Doanh nghiệp cho biết đang làm việc với hai cổ đông lớn để xây dựng phương án phù hợp, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.