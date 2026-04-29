Vì sao ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn bán 2 triệu cổ phiếu MWG?

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 4/6/2026. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn 1,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1%.

Mục đích của giao dịch là nhằm tham gia đầu tư vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – công ty con của MWG. Bên cạnh vài trò Thành viên HĐQT MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em hiện còn là Tổng Giám đốc DMX.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG đang dừng ở mức 84.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký, ông Hiểu Em có thể thu về khoảng 170 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm 2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 46.462 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lập kỷ lục 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với quý 1/2025. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 25% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Đóng góp lớn vào kết quả trên là DMX với doanh thu thuần đạt 32.613 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.206 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 49% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc cải thiện hiệu quả vận hành và năng suất, thay vì mở rộng số lượng cửa hàng trong giai đoạn này.

Tất cả các ngành hàng của DMX đều tăng trưởng. Trong đó, chuỗi TopZone ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 42%, tiếp theo là Thế Giới Di Động với 34% và Điện Máy Xanh tăng hơn 30%. Theo ngành hàng, điện thoại di động tăng mạnh 65%, trong khi nhóm gia dụng và tủ lạnh cùng ghi nhận mức tăng khoảng 45%. Đến cuối tháng 3, DMX có tổng cộng 3.020 điểm bán.

Theo kế hoạch, DMX sẽ thực hiện IPO trong năm nay sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Quy mô chào bán tối đa dự kiến 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương 16,3% vốn điều lệ, với giá chào bán không thấp hơn 16.163 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu về dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết: “Điện Máy Xanh về cơ bản đã hoàn tất các thủ tục để IPO trong năm 2026, tuy nhiên kế hoạch niêm yết cụ thể chưa thể công bố”.