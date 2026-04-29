PV | 29-04-2026 - 19:54 PM | Thị trường chứng khoán

Xếp dỡ Hải An gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến hết ngày 30/6/2026 để có đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục, tài liệu tổ chức đại hội được chu đáo và thành công.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Lý do gia hạn là để công ty có đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo và thành công.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cụ thể sẽ được HĐQT triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/4/2026, Xếp dỡ Hải An đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Trong một diễn biến khác, mới đây Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ đã đăng ký mua 1,48 triệu cổ phiếu HAH trong thời gian từ 6/5/2026 đến 3/6/2026 với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Trước giao dịch, Cảng Nam Hải Đình Vũ không sở hữu cổ phiếu HAH nào. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp sẽ tăng sở hữu lên 0,8% vốn Xếp dỡ Hải An.

Được biết, Cảng Nam Hải Đình Vũ là công ty con của Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE). Viconship cùng hai công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Logistics Xanh và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cảng Xanh là nhóm cổ đông lớn của Xếp dỡ Hải An.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải đa phương thức vừa rời ghế cổ đông lớn tại Xếp dỡ Hải An. Nguyên nhân do HAH đã hoàn tất phát hành gần 17 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu, qua đó Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải đa phương thức vẫn giữ nguyên sở hữu là 9,1 triệu cổ phiếu nhưng tỷ lệ giảm từ 5,4% xuống 4,93%.

Trước đó, Xếp dỡ Hải An đã thông qua việc vay khoản vay nước ngoài tại Bank Sinopac Co., Ltd., Chi nhánh Ma Cao. Cụ thể, khoản vay nước ngoài có giá trị tối đa hơn 24,2 triệu USD (tương đương khoảng hơn 638 tỷ đồng), thời hạn vay 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên hoặc 14 ngày dương lịch trước ngày hết hạn của Thư tín dụng dự phòng, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Đây là khoản vay dài hạn có bảo đảm nhằm tài trợ vốn lưu động chung của công ty. Để bảo đảm cho khoản vay này, Xếp dỡ Hải An phải mở Tài khoản Dự trữ Trả nợ tại Ngân hàng cho vay và duy trì số tiền không thấp hơn số tiền lãi phải trả trong một Kỳ tính lãi (số tiền dự trữ trả nợ tối thiểu) trong suốt thời hạn của khoản vay.

Đồng thời, phát hành thư tín dụng dự phòng vô điều kiện và không thể hủy ngang (Stanby L/C) bằng USD với số tiền không dưới 102,5% số tiền tín dụng và ngày đáo hạn của khoản nợ không được muộn hơn mười bốn (14) ngày trước ngày hết hạn của thư tín dụng bảo lãnh đó.

Ngoài ra, Xếp dỡ Hải An phải bảo đảm quyền ưu tiên thế chấp đối với Tài khoản Dự trữ Trả nợ; bất kỳ tài sản thế chấp nào khác mà ngân hàng có thể yêu cầu và được công ty đồng ý.

Tin cực vui: Hơn 3.800 tỷ đồng sắp "chảy về túi" 300.000 cổ đông Hòa Phát

Tin cực vui: Hơn 3.800 tỷ đồng sắp "chảy về túi" 300.000 cổ đông Hòa Phát Nổi bật

Các công ty chứng khoán lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm: "Ngôi vương" đổi chủ, một tên tuổi bốc hơi gần 60% lợi nhuận

Các công ty chứng khoán lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm: "Ngôi vương" đổi chủ, một tên tuổi bốc hơi gần 60% lợi nhuận Nổi bật

TCBS sẽ phát hành hơn 462 triệu cổ phiếu trả cổ tức

TCBS sẽ phát hành hơn 462 triệu cổ phiếu trả cổ tức

19:53 , 29/04/2026
Shark Hưng từ nhiệm Thành viên HĐQT Cen Land

Shark Hưng từ nhiệm Thành viên HĐQT Cen Land

19:51 , 29/04/2026
Ông Nguyễn Xuân Đông từ chức, Vinaconex bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ông Nguyễn Xuân Đông từ chức, Vinaconex bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

19:04 , 29/04/2026
Nhà đầu tư chứng khoán chốt lời mạnh trước nghỉ lễ

Nhà đầu tư chứng khoán chốt lời mạnh trước nghỉ lễ

17:42 , 29/04/2026

