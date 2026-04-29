TCBS sẽ phát hành hơn 462 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX) vừa phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%.

Theo đó, TCBS sẽ phát hành 462,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Nếu hoàn tất, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 23.116 tỷ đồng lên mức 27.739 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/4 vừa qua, công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 8/5/2026.

Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX đang lưu hành trên thị trường, TCBS dự kiến sẽ phải chi khoảng gần 1.155,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty tại ngày 31/12/2024.

Trong diễn biến khác, TCBS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 25/4 vừa qua. Đại hội thông qua mục tiêu tổng doanh thu đạt 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% và 6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch này, TCBS sẽ ghi nhận năm thứ ba liên tiếp thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận.

Về kế hoạch tăng vốn, HĐQT TCBS trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra, TCX dự kiến phát hành 556.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 0,024%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III/2026. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

