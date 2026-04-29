Shark Hưng từ nhiệm Thành viên HĐQT Cen Land

Công ty CP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, MCL: CRE) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, ngày 27/4/2026, HĐQT doanh nghiệp nhận được từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và sẽ trình ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.

Ông Phạm Thanh Hưng.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết được bầu là Thành viên HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028. Tuy nhiên, do muốn tập trung vào công việc cá nhân và có những định hướng mới cho bản thân, ông Hưng xin được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT.

Đơn từ nhiệm của ông Phạm Thanh Hưng dự kiến sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào 14h ngày 22/5/2026.

Thành phần tham dự là tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CRE tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 20/4/2026.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 1.323,48 tỷ đồng, giảm

13,9% so với mức 1.538,00 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 98,32 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,28% so với năm trước đó.

Khấu trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Cen Land ghi nhận mức tăng trưởng đột phá, đạt 75,1 tỷ đồng, tăng 79,7% so với năm 2024 (41,79 tỷ đồng). Kết quả này xuất phát từ việc Cen Land ghi nhận doanh thu từ hoạt động môi giới cốt lõi (đạt hơn 1.040 tỷ đồng) với biên lợi nhuận cải thiện mạnh mẽ, đồng thời bắt đầu ghi nhận các khoản lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh chiến lược.

Tổng tài sản của CRE tại thời điểm 31/12/2025 ở mức 7.544,86 tỷ đồng tăng nhẹ 5,07% so với mức 7.180,71 tỷ đồng của năm 2024.

Trong năm 2025, tài sản ngắn hạn ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ, đạt 6.789,96 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trường 57,97% so với thời điểm 31/12/2024 và chiếm tỷ lệ 89,99% trong tổng cơ cấu tài sản.

Ngược lại, tài sản dài hạn giảm đáng kể, lùi về mức 754,9 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025, tương ứng giảm 73,81% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả của Cen Land ghi nhận tại ngày 31/12/2025 ở mức 1.597,88 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn ghi nhận mức 1.360,22 tỷ đồng; nợ dài hạn 237,66 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 72,855 tỷ đồng của năm 2024.