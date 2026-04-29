Ông Nguyễn Xuân Đông từ chức, Vinaconex bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ngày 28/4, HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) đã thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Đông kể từ ngày 28/4.

Cùng ngày, Vinaconex bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, hiệu lực kể từ ngày 28/4.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Phạm Thái Dương là Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Vinaconex.

Cách đây không lâu, ﻿Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VCG, có hiệu lực kể từ ngày 13/2.

Ông Nguyễn Xuân Đông là một doanh nhân nổi tiếng và là chủ sở hữu của Công ty TNHH An Quý Hưng. Vào năm 2018, An Quý Hưng đã mua trọn lô cổ phần Vinaconex (VCG) được SCIC đấu giá, với tổng giá trị thương vụ lên tới 7.367 tỷ đồng, cao hơn 2.000 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm của SCIC.

Ba năm sau, An Quý Hưng bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ hơn 277,8 triệu cổ phiếu, tương đương 62,9% cổ phần tại Vinaconex cho CTCP Đầu tư Pacific Holdings, công ty mà An Quý Hưng nắm giữ gần như tuyệt đối với tỷ lệ 99,92% vốn.

Hiện tại, cơ cấu sở hữu của Vinaconex chỉ còn một cổ đông lớn duy nhất là CTCP Đầu tư Pacific Holdings, sở hữu 45,14% cổ phần.

Mới đây, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 25/2, ﻿ông Nguyễn Xuân Đông đã trả lời câu hỏi từ cổ đông về đà giảm giá của cổ phiếu mặc dù công ty trúng thầu nhiều dự án lớn như sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam.

Theo ông Nguyễn Xuân Đông, giá cổ phiếu không chỉ cổ đông mà ai cũng mong muốn giá cổ phiếu tăng kể cả ban lãnh đạo. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng không có bất cứ tác động nào để giá cổ phiếu lên hay xuống mà do thị trường.﻿

Ông cũng chia sẻ rằng các quỹ đầu tư đã rút ròng mạnh mẽ do tác động của tỷ giá và tình hình đầu tư nước ngoài, khiến cổ phiếu VCG chịu áp lực bán.

" Giá trị tài sản mọi người cũng thấy chúng tôi làm là tăng lên đều đều và quản trị rủi ro cũng đặt lên hàng đầu nên là cũng rất mong là đến thời điểm tốt thì giá cổ phiếu tăng. Đấy là mong muốn của chúng tôi cũng như tất cả các cổ đông ở đây " - ông Đông bày tỏ.

Kế hoạch kinh doanh thận trọng, chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%

Năm 2026, Vinaconex đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Đối với công ty mẹ, tổng doanh thu và thu nhập dự kiến đạt 10.740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.018 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 29% và 70% so với năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, VCG lên kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, trong đó 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu) và 8% bằng cổ phiếu.

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành khoảng 51,7 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 6.465 tỷ đồng lên khoảng 6.982 tỷ đồng.

Đại hội miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa.