Một thế lực vừa tung hơn 300 tỷ đồng mua cổ phiếu HOSE trước dịp nghỉ lễ

Sau phiên tăng điểm với mức độ phân hóa mạnh, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 29/4. Kết phiên VN-Index giảm 21,74 điểm (-1,16%) về mức 1.854,10 điểm. Phiên hôm nay cũng là ngày các quỹ ETF mô phỏng rổ chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFinlead hoàn tất kỳ cơ cấu quý 2/2026.﻿ Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN mạnh tay bán ròng 1.278 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 312 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 204 tỷ đồng. Theo sau là HPG (38 tỷ), AAA (32 tỷ), KBC (19 tỷ), VJC (16 tỷ), SSI (16 tỷ), VNM (14 tỷ), VPB (10 tỷ), MBB (10 tỷ) và VHM (7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -55 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (-20 tỷ), TCB (-12 tỷ), VRE và SHB cùng ở mức -10 tỷ đồng, GVR (-8 tỷ). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HSG (-5 tỷ), PC1 (-4 tỷ), STB (-3 tỷ) và DXG (-2 tỷ đồng).﻿