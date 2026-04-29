Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thế lực vừa tung hơn 300 tỷ đồng mua cổ phiếu HOSE trước dịp nghỉ lễ

An Thái | 29-04-2026 - 17:34 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 312 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên tăng điểm với mức độ phân hóa mạnh, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 29/4. Kết phiên VN-Index giảm 21,74 điểm (-1,16%) về mức 1.854,10 điểm. Phiên hôm nay cũng là ngày các quỹ ETF mô phỏng rổ chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFinlead hoàn tất kỳ cơ cấu quý 2/2026.﻿ Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN mạnh tay bán ròng 1.278 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 204 tỷ đồng. Theo sau là HPG (38 tỷ), AAA (32 tỷ), KBC (19 tỷ), VJC (16 tỷ), SSI (16 tỷ), VNM (14 tỷ), VPB (10 tỷ), MBB (10 tỷ) và VHM (7 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -55 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (-20 tỷ), TCB (-12 tỷ), VRE và SHB cùng ở mức -10 tỷ đồng, GVR (-8 tỷ). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HSG (-5 tỷ), PC1 (-4 tỷ), STB (-3 tỷ) và DXG (-2 tỷ đồng).﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin cực vui: Hơn 3.800 tỷ đồng sắp "chảy về túi" 300.000 cổ đông Hòa Phát

Các công ty chứng khoán lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm: "Ngôi vương" đổi chủ, một tên tuổi bốc hơi gần 60% lợi nhuận

GELEX duy trì đà tăng 2 chữ số trong Quý 1/2026

17:30 , 29/04/2026
Cổ phiếu phân bón "ngược sóng", hút mạnh dòng tiền trong phiên thị trường chứng khoán "rực lửa"

16:32 , 29/04/2026
Phiên 29/4: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.300 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:46 , 29/04/2026
Chính thức công bố chủ đầu tư siêu dự án Cảng Cần Giờ quy mô 128.873 tỷ đồng

15:32 , 29/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên