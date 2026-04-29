Phiên 29/4: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.300 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Ngọc Ly | 29-04-2026 - 15:46 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE với giá trị khoảng 139 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 diễn biến khá ảm đạm. Đóng cửa phiên 29/4, VN-Index giảm gần 22 điểm xuống còn 1.854 điểm, tương ứng mất 1,16%. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 18.200 tỷ đồng.

Phiên hôm nay cũng là ngày các quỹ ETF mô phỏng rổ chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFinlead hoàn tất kỳ cơ cấu quý 2/2026.﻿

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN mạnh tay bán ròng 1.278 tỷ đồng, cụ thể:﻿

Trên HoSE, ﻿khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.328 tỷ đồng

﻿Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE với giá trị khoảng 139 tỷ đồng. Xếp sau là DCM với 49 tỷ đồng, GEX với 37 tỷ đồng, DIG với 34 tỷ đồng và GMD với 28 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị khoảng 402 tỷ đồng. Theo sau là PC1 (-233 tỷ đồng), VHM (-146 tỷ đồng), VCB (-143 tỷ đồng) và FPT (-119 tỷ đồng).

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 75 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PVS dẫn đầu chiều mua với 53 tỷ đồng, theo sau là CEO với 16 tỷ đồng và SHS với 3,7 tỷ đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng nhẹ các mã NDN với 0,6 tỷ đồng, tiếp đến là NTP (-0,5 tỷ đồng), IVS (-0,4 tỷ đồng), HUT (-0,4 tỷ đồng) và GIC (-0,2 tỷ đồng).﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng

HNG ghi nhận giá trị mua ròng mạnh nhất với 9 tỷ đồng, tiếp theo là ABB với 2 tỷ đồng, MSR với 1,9 tỷ đồng, DDV với 1,1 tỷ đồng.﻿

﻿Chiều ngược lại, ACV bị "xả" mạnh nhất 26 tỷ đồng, QNS cũng bị bán ròng 10 tỷ, các mã: F88, ABW, ABI,... bị bán ròng không đáng kể.

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

Tin cực vui: Hơn 3.800 tỷ đồng sắp "chảy về túi" 300.000 cổ đông Hòa Phát

Các công ty chứng khoán lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm: "Ngôi vương" đổi chủ, một tên tuổi bốc hơi gần 60% lợi nhuận

Cổ phiếu phân bón "ngược sóng", hút mạnh dòng tiền trong phiên thị trường chứng khoán "rực lửa"

16:32 , 29/04/2026
