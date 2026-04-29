Đối thủ Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vừa ra thông báo “phát tiền” cho cổ đông

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (mã: DSN) cho biết ngày 19/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 16%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi một cổ phiếu sẽ nhận về 1.600 đồng.

Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến DSN cần chi hơn 19 tỷ để thanh toán cho cổ đông.

Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 24%. Hoàn tất đợt thanh toán này, DSN sẽ hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2025 tỷ lệ 40% đã được thông qua trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra trong ngày 22/4.

Cũng tại Đại hội, cổ đông đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 190 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt tối thiểu 24% trên vốn điều lệ, với tổng giá trị chi trả khoảng 29 tỷ đồng.

Trên thực tế, hoạt động của DSN chịu nhiều thách thức lớn hơn đến từ sự cạnh tranh khốc liệt của các tổ hợp giải trí mới, đặc biệt là các khu du lịch quy mô lớn ở TP.HCM và lân cận như: Suối Tiên, Sơn Tiên, Vinhomes Grand Park và đặc biệt là Đại Nam tại Bình Dương.

Trong đó, khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Từ khi mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Điều này khiến các đơn vị vận hành công viên giải trí lâu đời như Đầm Sen bị thu hẹp biên thị phần, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ.

Chia sẻ tại đại hội, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT cho biết về định hướng năm 2026, công ty tập trung vào ba nội dung chính.

Thứ nhất là tái vốn nhằm cắt giảm lỗ và hạn chế ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh chung. Trước đây công ty từng đầu tư nhà máy sản xuất nước trái cây tại Phan Thiết nhằm mở rộng hoạt động, song dự án chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Hiện doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án này. Về định hướng năm 2026, công ty tập trung vào ba nội dung chính.

Thứ hai là định hướng mở rộng hoạt động. Doanh nghiệp sẽ không tiếp tục theo đuổi dự án tại quận 9 do không còn phù hợp về quy hoạch và thị trường. Đồng thời, DSN sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các tỉnh lân cận, đặc biệt khu vực miền Tây – nơi có điều kiện khí hậu tương đồng và tiềm năng phát triển và các thông tin cụ thể sẽ được công bố khi đủ điều kiện triển khai.

Thứ ba, liên quan đến vấn đề thuê đất, công ty đang chờ ổn định bộ máy hành chính sau sáp nhập để xúc tiến tái ký hợp đồng thuê đất cho Công viên nước Đầm Sen. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, doanh nghiệp sẽ triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa và đầu tư thêm trò chơi mới nhằm nâng cấp toàn diện chất lượng công viên.