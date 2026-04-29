Cổ phiếu phân bón “ngược sóng”, hút mạnh dòng tiền trong phiên thị trường chứng khoán “rực lửa”

Nổi bật là cổ phiếu BFC của CTCP Phân bón Bình Điền tăng trần 6,96% lên 67.600 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 794,2 nghìn đơn vị.

Với đà tăng bứt phá này, cổ phiếu BFC tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị giá trong nhóm cổ phiếu phân bón. Vốn hóa thị trường của Phân bón Bình Điền tăng mạnh lên mức 3.864 tỷ đồng.

Theo sau là cổ phiếu DCM của của CTCP – Tổng công ty Phân bón Đầu khí Cà Mau tăng bứt phá 5,82%, lên 42.700 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 3,7 triệu đơn vị.

Không chỉ riêng cổ phiếu BFC và DCM, loạt cổ phiếu phân bón khác cũng ghi nhận đà tăng bứt phá, như: DPM +3,31%, DDV +2,71%, NFC +3,17%, DGC +2,49%, …

Diễn biến tích cực này diễn ra sau giai đoạn điều chỉnh trước đó của nhóm phân bón, qua đó kích hoạt lực cầu “bắt đáy” từ nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động liên quan đến nguồn cung đã góp phần hỗ trợ kỳ vọng về giá nguyên liệu, từ đó tạo lực đẩy cho nhóm cổ phiếu này.

Nhà đầu tư “chốt lời” ồ ạt, VN-Index “bốc hơi” gần 22 điểm

Thị trường chứng khoán phiên 29/4 ghi nhận đà điều chỉnh mạnh, khi nhà đầu tư “chốt lời” ồ ạt trên diện rộng, kéo chỉ số VN-Index giảm sâu.

Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống 1.854,1 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index tăng 1,22 điểm, lên 250,66 điểm. Trong khi, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,19 điểm, xuống 127,49 điểm.

Đáng chú ý, dù VN-Index giảm sâu, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 169 mã tăng giá (gồm 6 mã tăng trần) so với 144 mã giảm giá.

Thị trường chứng khoán phân hóa mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4.

Áp lực lớn nhất lên chỉ số đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi “họ” Vin khi VIC giảm 5,1% và VHM giảm 3,31%. Theo sau, nhiều mã cổ phiếu cổ phiếu vốn hóa lớn khác điều chỉnh mạnh, như: TCB -2,17%, VPB -1,85%, PC1 -6,46%, MWG -1,87%, GEE -1,19%, SAB -2,06%, …

Ở chiều ngược lại, bên cạnh cổ phiếu phân bón, nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn thu hút dòng tiền mạnh trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, như: VRE +4,87%, DXG +3,02%, DIG +4,26%, GVR +2,12%, FPT +1,48%, GAS +2,31%, LPB +3,73%, VIX +2,14%, …

Hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 1.300 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị hơn 401 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu PC1 (232,75 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (146,41 tỷ đồng), cổ phiếu VCB (142,41 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (119,16 tỷ đồng), cổ phiếu ACB (109,14 tỷ đồng), cổ phiếu NVL (105,38 tỷ đồng), …

Ở chiều ngược lại, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VRE với giá trị hơn 139 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu PVS (53,09 tỷ đồng), cổ phiếu DCM (48,59 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (37,18 tỷ đồng), …

Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ ghi nhận sự phân hóa rõ rệt của dòng tiền. Trong khi áp lực chốt lời khiến thị trường chung điều chỉnh mạnh, nhóm cổ phiếu phân bón lại nổi lên như một “điểm trú ẩn” ngắn hạn, phản ánh sự nhạy bén của dòng tiền trước các yếu tố vĩ mô và biến động hàng hóa toàn cầu.