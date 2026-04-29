GELEX duy trì đà tăng 2 chữ số trong Quý 1/2026

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 vừa công bố, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 10.722 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Xét theo cơ cấu, tăng trưởng của GELEX tiếp tục được dẫn dắt bởi mảng thiết bị điện, lĩnh vực đóng góp 7.061 tỷ đồng doanh thu, tăng 38,2% và chiếm khoảng 65,9% tổng doanh thu thuần. Động lực chính đến từ việc mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng tiêu thụ ở các nhóm sản phẩm chủ lực.

Ở các mảng còn lại, vật liệu xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với doanh thu đạt 2.103 tỷ đồng, tăng 47,6% so với cùng kỳ. Mảng khu công nghiệp và bất động sản mang về 1.262 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,4%, trong khi hạ tầng tiện ích đạt 266 tỷ đồng, tăng 44,7%, chủ yếu nhờ đóng góp từ giai đoạn 2 dự án nước sạch sông Đà dần đi vào vận hành.

Trong kỳ, chi phí tài chính của GELEX tăng, phản ánh giai đoạn doanh nghiệp tăng tốc đầu tư vào các dự án quy mô lớn.

Kết thúc quý 1/2026, lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp đạt 806 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường và tối ưu chi phí vận hành, qua đó củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững trong bối cảnh vĩ mô nhiều thách thức.

Lũy kế quý 1, GELEX đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của GELEX đạt 87.015 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm. Nợ vay tăng phản ánh giai đoạn mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng, bất động sản và các dự án trọng điểm như sân bay Gia Bình.

Dù vậy, các chỉ số an toàn tài chính và khả năng thanh toán của Tập đoàn vẫn được duy trì ở mức an toàn. Điều này tương đồng với kết quả rà soát định kỳ 6 tháng hồ sơ xếp hạng tín nhiệm công bố ngày 24/4 của VIS Rating, theo đó tổ chức này giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GELEX ở mức A, với triển vọng Tích cực.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều biến động, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt khoảng 7,83% trong quý I/2026 cho thấy nền tảng vĩ mô vẫn duy trì tích cực. Trong bức tranh đó, GELEX bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với định hướng phát triển dựa trên 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao, Hạ tầng, Bất động sản và Tài chính.

Quý đầu năm, GELEX cũng ghi nhận loạt dấu ấn chiến lược như kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ mới, huy động thành công 200 triệu USD vốn quốc tế, khai trương khách sạn đẳng cấp Fairmont Hà Nội; mở rộng danh mục đầu tư với các dự án lớn và gia tăng hiện diện ở các phân khúc bất động sản nhà ở, thương mại cao cấp.

Diễn biến quý I/2026 và giai đoạn vừa qua một lần nữa cho thấy năng lực điều hành và thực thi của GELEX trong môi trường kinh doanh nhiều biến động. Với định hướng dài hạn rõ ràng và khả năng thích ứng linh hoạt, doanh nghiệp đang từng bước chuyển hóa chiến lược thành kết quả cụ thể, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.