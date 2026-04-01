Công ty mai táng trả cổ tức tiền mặt "khủng"

Mùa đại hội cổ đông dần kết thúc, nhiều công ty đã công bố kế hoạch cổ tức khủng và chuẩn bị trả cổ tức. Trong số đó, có một cái tên khá đặc biệt trên sàn chứng khoán là CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (CPH).

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực không mấy thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, nhưng CPH lại gây bất ngờ khi công bố kế hoạch trả cổ tức tiền mặt lên tới 2.022 đồng/cổ phiếu, gấp gần 7 lần thị giá hiện tại của cổ phiếu.

Cụ thể, ﻿CPH công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2025 là 13/5/2026. Ngày thanh toán dự kiến vào 25/5. Tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 20,22% (tương đương 2.022 đồng/cp). Với 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 9 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Doanh nghiệp "hiếm" làm dịch ﻿vụ tang lễ, mai táng,... thu về trăm tỷ mỗi năm

Theo tìm hiểu, Mai táng Hải Phòng là đơn vị được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV 100% Nhà nước sang hoạt động theo mô hình CTCP Nhà nước nắm giữ 64,5% vốn điều lệ kể từ ngày 2/6/2015 theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng.

Công ty thực hiện các chức năng quản lý và tổ chức các dịch vụ phục vụ tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận tải phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang, cung cấp các hàng hóa dịch vụ phục vụ việc tang lễ...

Hiện, CPH được biết đến là cái tên duy nhất trên sàn chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh độc lạ này. Nhờ kết quả kinh doanh ổn định hàng năm, công ty duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt “đều như vắt tranh” với tỷ lệ 15-20%/năm.

Về cơ cấu cổ đông, công ty có tỷ lệ sở hữu cô đặc khi Ủy ban Nhân dân TP Hải Phòng nắm giữ đến 64,5% vốn. Cổ đông lớn thứ hai là Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát với 10% cổ phần, trong khi cá nhân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Lê sở hữu 5,33%. Phần còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân.

Do cơ cấu cổ đông cô đặc, cổ phiếu CPH trên sàn UPCoM gần như không có thanh khoản, và "đứng im" ở mức giá 300 đồng/cp trong nhiều năm trở lại đây.

Về kết quả kinh doanh, Mai táng Hải Phòng duy trì doanh thu trên trăm tỷ đồng kể từ năm 2018 đến nay, với lợi nhuận sau thuế dao động khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm. Riêng trong năm 2025, doanh thu thuần của CPH ghi nhận 151 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước, nhưng cơ cấu lợi nhuận lại cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các mảng hoạt động.

Trong khi mảng dịch vụ tang lễ mang về 65,6 tỷ đồng doanh thu nhưng chỉ lãi gộp vỏn vẹn 4,1% do giá vốn neo cao, hai mảng kinh doanh còn lại lại cho thấy tỷ suất sinh lời vượt trội. Cụ thể, mảng bán hàng hóa (bình, quách, bia đá) mang về 84 tỷ đồng với biên lãi gộp 45%. Đặc biệt, hoạt động sản xuất thành phẩm (xây mộ) tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ với doanh thu 1,56 tỷ đồng nhưng đạt biên lợi nhuận gộp lên tới 64%, mức cao nhất trong các hoạt động cốt lõi của công ty.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ dừng lại ở mức 11 tỷ đồng.

Sang năm 2﻿026, CPH đặt kế hoạch tổng doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ, lần lượt giảm 16% và 9% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2026 dự kiến đạt mức 18,18%.