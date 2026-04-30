Nhựa Bình Minh sắp chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 83,6%

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (MCK: BMP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền tiền mặt (lần thứ 2).

Theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 83,6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.360 đồng.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu BMP đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng gần 684,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là 20/5/2026, thời gian chi trả dự kiến 10/6/2026.

Trong đó, tính đến ngày 31/12//2025, cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, ước tính sẽ nhận về hơn 376,3 tỷ đồng tiền cổ tức từ Nhựa Bình Minh.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, Nhựa Bình Minh mang về doanh thu thuần hơn 1.457,3 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 688,1 tỷ đồng, tăng 16,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 24,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ gần 39,8 tỷ đồng lên hơn 52,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 34%, lên mức hơn 244,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 37,7 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Nhựa Bình Minh báo lãi ròng gần 304 tỷ đồng, tăng 6% so với quý I/2025.

Năm 2026, Nhựa Bình Minh lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 1.278 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành được gần 23,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh tăng 19,2% so với đầu năm, lên mức hơn 3.815,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.547,6 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 475,8 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 634,1 tỷ đồng, tăng 26,5% so với đầu năm. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn gần 144,6 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng nợ; khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn hơn 114 tỷ đồng, chiếm 18% tổng nợ.