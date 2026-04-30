Tổng thống Trump chúc mừng đối tác vừa bắt tay FPT

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Trust, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chia sẻ đáng chú ý về cổ phiếu Intel – cái tên đang gây sốt trên thị trường chứng khoán. Đại ý bài đăng của ông Trump nhắc về đà tăng của cổ phiếu Intel giúp ông kiếm về 30 tỷ USD cho nước Mỹ trong 90 ngày. Tổng thống Trump cũng chúc mừng Intel và những người đã tạo ra khoản đầu tư này.

Trên sàn chứng khoán, Intel đang “tái sinh” mạnh mẽ, cổ phiếu tăng gấp gần 5 lần chỉ sau một năm kể từ khi có CEO Lip-Bu Tan nhận chức. Giá trị vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục mới hơn 400 tỷ USD, vượt cả thời bong bóng dot-com đầu những năm 2000. Đà tăng của cổ phiếu phản ánh niềm tin nhà đầu tư vào việc Intel có thể hưởng lợi lớn từ làn sóng AI.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư mới đây, CEO Intel cho biết nhu cầu CPU đang bùng nổ trong các trung tâm dữ liệu. Đầu tháng này, Intel đã mở rộng hợp tác CPU AI với Alphabet. Ông Lip-Bu Tan cũng mang về các cam kết đầu tư và thỏa thuận lớn với chính phủ Mỹ, SoftBank và Nvidia, cung cấp nguồn lực cần thiết để Intel sản xuất và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, mảng sản xuất của Intel cũng mới giành được hợp đồng từ Tesla của tỷ phú Elon Musk. Theo đó, Tesla đã trở thành khách hàng lớn đầu tiên của quy trình sản xuất chip thế hệ mới 14A cho dự án Terafab - một tổ hợp chip AI tiên tiến phục vụ robot và trung tâm dữ liệu tại Austin, Texas.

Sau nhiều năm mất chỗ đứng trong lĩnh vực AI do quản lý yếu kém, “gã khổng lồ” sản xuất chip một thời của Mỹ đangtrỗi dậy trở lại. Cơ hội mới đã xuất hiện khi nhu cầu bộ xử lý trung tâm (CPU) tiên tiến gia tăng. Quý 1, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu và AI của Intel đạt 5,1 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng.

Ngày 28/4 vừa qua, FPT công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Intel nhằm ứng dụng AI phát triển các giải pháp tối ưu hóa toàn diện vận hành nhà máy. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất ngày càng phức tạp, lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc dự báo gián đoạn, tối ưu quy trình sản xuất và khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực, FPT và Intel hợp tác triển khai mô hình “trí tuệ khép kín cho nhà máy”.

Dựa trên AI, công nghệ mô phỏng và các nền tảng số trong lĩnh vực sản xuất để giải quyết các điểm nghẽn, rút ngắn thời gian ra quyết định và tăng cường khả năng phục hồi sau gián đoạn, hai bên hướng tới việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nhà máy sang mô hình tự vận hành bằng AI. Hợp tác này sẽ phát huy thế mạnh về công nghệ mô phỏng tốc độ cao và bản sao số của Intel, kết hợp với kinh nghiệm phát triển các nền tảng dữ liệu và triển khai dự án tích hợp hệ thống của FPT.

Bộ giải pháp Intel® Automated Factory Solutions (AFS), bao gồm Intel® Factory Pathfinder và Intel® Factory Recon mang đến cho các doanh nghiệp cái nhìn toàn diện, xuyên suốt về toàn bộ hoạt động nhà máy. Trong khi đó, các nền tảng sản xuất số như FleziOps (MOM+), FleziQMS (Quality Management Suite) và FleziUDP (Unified Data Platform), MES (hệ thống điều hành sản xuất) sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu và vận hành thống nhất, liền mạch trên toàn hệ thống.