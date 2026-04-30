Tập đoàn NRC chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

Công ty CP Tập đoàn NRC (MCK: NRC, sàn HNX) vừa thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 26/6/2026, địa điểm và hình thức họp sẽ được thông báo tại thư mời họp và đăng trên website công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn NRC là ngày 20/5/2026.

Tại Đại hội, Tập đoàn NRC dự kiến sẽ trình các cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.

Tập đoàn NRC là tên gọi mới của Tập đoàn Danh Khôi.

Ngoài ra còn có Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026; Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị công ty năm 2026; các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trước đó, Tập đoàn NRC đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chậm nhất ngày 30/6/2026 với lý do để hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Tập đoàn NRC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng 146,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 6,6 tỷ đồng, gấp 9,9 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của Tập đoàn NRC, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng mạnh là nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm trước, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Đồng thời, trong kỳ, công ty cũng đã thực hiện rà soát và đánh giá lại các khoản mục công nợ. Theo đó, hoàn nhập một phần chi phí dự phòng đối với khoản phải thu, làm giảm chi phí và tăng lợi nhuận của công ty.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Tập đoàn NRC tăng 5,7% so với đầu năm, lên mức hơn 2.082,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu dài hạn chiếm 78,7% tổng tài sản, ở mức hơn 1.640 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả gần 809,1 tỷ đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 269 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng nợ.