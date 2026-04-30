Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

Tập đoàn Bảo Việt (mã BHV) mới công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.610 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng doanh thu hợp nhất quý I/2026 đạt 15.610 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.006 tỷ đồng và 816 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7% và 18,8%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm ngày 31/3/2026, đạt 307.488 tỷ đồng, tương đương gần 12 tỷ USD, tăng 5,4% so với thời điểm ngày 31/12/2025.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 493 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 346 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 9,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 19.022 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.877 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026, tăng nhẹ so với thời điểm ngày 31/12/2025.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều sản phẩm đa dạng

Quý I, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 3.917 tỷ đồng, tăng trưởng rất khả quan 23,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, Bảo hiểm Bảo Việt không chỉ phát triển danh mục sản phẩm theo hướng linh hoạt, cá nhân hóa, mà còn định vị vai trò là một cấu phần quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Các sản phẩm được thiết kế đa dạng, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn quyền lợi và phạm vi bảo vệ phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống - từ bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới đến tài sản và trách nhiệm. Đặc biệt, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khách hàng tham gia được bảo vệ một cách tối ưu, tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế tại những bệnh viện hàng đầu mà không phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến góp phần giảm áp lực chi trả trực tiếp cho người dân; có thể kể đến nhóm Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện phí…), Bảo hiểm cao cấp (Bảo Việt Intercare), nhóm Bảo hiểm chuyên biệt (Bảo hiểm Bệnh ung thư K-Care, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo)…

Những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng cũng được phản ánh rõ nét trên phương diện thương hiệu khi Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu bảng xếp hạng doanh nghiệp bảo hiểm về mức độ hiện diện và thảo luận trên mạng xã hội trong Quý I/2026, theo báo cáo của Reputa. Kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược truyền thông đa kênh, khả năng duy trì tương tác tích cực và kết nối bền vững với khách hàng trong bối cảnh hành vi người dùng đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ khởi động chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc quý I/2026 với tổng doanh thu đạt 11.284 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 586 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bước vào quý I/2026 - kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã khởi động với nhiều hoạt động nổi bật, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Ngay từ đầu năm, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bảo vệ với việc ra mắt các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe An Vui Sống Khỏe +, góp phần mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện hơn cho khách hàng và gia đình. Các chương trình ưu đãi, khuyến mại như: “Bảo vệ chu toàn - thêm khoẻ sống an”, “Đặc quyền kim cương an tâm thịnh vượng”… được triển khai trên toàn quốc đã tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ với chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng triển khai các hoạt động tặng ô cỡ lớn, lan tỏa dấu ấn thương hiệu tại nhiều địa danh văn hóa - lịch sử trên cả nước, như một lời tri ân tới cộng đồng và các thế hệ khách hàng đã tin tưởng đồng hành trong suốt hành trình phát triển.

Trong hành trình 30 năm “Bảo vệ giá trị Việt”, Bảo Việt Nhân thọ luôn định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện, góp phần xây dựng nền tảng tài chính vững vàng và cuộc sống an tâm cho hàng triệu gia đình Việt. Mô hình văn phòng thế hệ mới BAOVIET NewGen được mở rộng tại nhiều địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, mang đến không gian tư vấn hiện đại, tích hợp các giải pháp tài chính - bảo hiểm, phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và cá nhân hóa.

Lĩnh vực quản lý quỹ tăng trưởng khả quan

Quý I, tổng tài sản quản lý ròng của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đạt hơn 160.000 tỷ đồng, tăng 2,8% so với thời điểm ngày 31/12/2025; tổng doanh thu đạt 62 tỷ đồng tăng trưởng 26% so với cùng kỳ 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 28,7 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều biến động trong Quý I/2026, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đã kiên định với chiến lược đầu tư kỷ luật, kết hợp giữa yếu tố thận trọng và sự linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội. Nhờ đó, các quỹ mở do BVF quản lý không chỉ bám sát chỉ số tham chiếu mà còn ghi nhận hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường. Tổng tài sản quản lý ròng (AUM) của Công ty không ngừng gia tăng, khẳng định năng lực đầu tư - quản lý quỹ và quản trị kinh doanh hiệu quả ngay cả trong giai đoạn thử thách.

Lĩnh vực chứng khoán khởi đầu với nỗ lực vượt khó trước các thách thức của thị trường

Quý I/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao, tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty chứng khoán. Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 276,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,6 tỷ đồng, đều bứt phá tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm 2025 (số liệu thực hiện).

Bên cạnh kết quả tài chính khả quan, BVSC tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững khi được vinh danh là “Công ty Chứng khoán có quản trị ESG tốt nhất Việt Nam 2026” do Tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh Quốc) trao tặng. Danh hiệu này là minh chứng cho những nỗ lực nhất quán của công ty trong việc chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới tạo giá trị dài hạn cho cổ đông và cộng đồng.

Đồng thời, nhằm củng cố nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới, BVSC đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo trọng điểm. Chương trình Next Gen bước sang năm thứ 7 tiếp tục thu hút và phát triển đội ngũ tư vấn đầu tư trẻ chất lượng cao. Song song, chương trình “Từ Giảng đường đến Thị trường” phối hợp cùng các trường đại học khối ngành kinh tế, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên, qua đó góp phần mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn. Ngoài ra, chuỗi chương trình “Giải mã thị trường” tiếp tục được triển khai trên đa nền tảng, cung cấp các phân tích chuyên sâu về diễn biến thị trường và cơ hội đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư có thêm cơ sở ra quyết định trong bối cảnh thị trường biến động.