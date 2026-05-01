Novaland lãi 10 tỷ đồng mỗi ngày, bất ngờ mức thù lao của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn

Tập đoàn Novaland (mã NVL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2026 với doanh thu đạt khoảng 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và là mức cao nhất trong 5 quý qua.

Động lực chính đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ghi nhận 3.452 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ. Nguồn thu này chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm… cùng với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh, gấp 2,9 lần lên 1.889 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng tăng 58%, đạt 816 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 860 tỷ đồng (~10 tỷ đồng mỗi ngày), cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 476 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp báo lãi.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng, tương đương năm trước. Sau quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 46% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, các dự án trọng điểm đã được triển khai sôi động, bao gồm các phân khu tại Aqua City; The Tropicana, Habana Island (NovaWorld Hồ Tràm); cùng các hạng mục như Vip Ocean Villa, khách sạn Novotel Phan Thiết, Royal Mansions giai đoạn 1 (NovaWorld Phan Thiết).

Song song đó, nhiều tiện ích mới được đưa vào vận hành như nhà hàng – café Casa Riverside, cụm 12 sân pickleball tại Aqua City; cụm 19 sân pickleball, NovaSport Complex, Golf Academy, Casa Café tại NovaWorld Phan Thiết; đồng thời đẩy nhanh thi công Submarine Beach Club và công viên Kid Zone tại NovaWorld Hồ Tràm.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, hai dự án Victoria Village và The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao lần lượt từ quý II/2026 và trong năm 2026.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Novaland đạt 253.145 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 154.608 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 193.308 tỷ đồng, với dư nợ vay khoảng 68.000 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng dài hạn. Ngược lại, dư nợ trái phiếu giảm gần 5%, còn hơn 23.800 tỷ đồng.