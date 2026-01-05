Một công ty bất động sản vừa hút về 7.500 tỷ đồng trái phiếu trong 1 ngày

Theo Mạnh Hùng | 01-05-2026 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 23/4, Bất động sản Minh An đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 7.500 đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 23/4, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An (Bất động sản Minh An) đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu MAD32601 và lô trái phiếu MAD12602 với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Cụ thể, lô trái phiếu MAD32601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.300 tỷ đồng, với lãi suất cố định 10%/năm.

Tương tự, lô trái phiếu MAD12602 cũng được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 62.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 6.200 tỷ đồng, với lãi suất cố định 10,5%/năm.

Cả 2 lô trái phiếu này đều là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Đồng thời, có cùng tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Dữ liệu từ Saigon Ratings cho thấy, Bất động sản Minh An là đối tác hợp tác kinh doanh chiến lược với CTCP Tập đoàn Masterise. Tập đoàn Masterise là Tập đoàn kinh doanh đa ngành. Đồng thời có công ty con là Masterise Homes thực hiện nhiệm vụ quản lý & phát triển tất cả các dự án bất động của Tập đoàn Masterise. Masterise Homes là một trong những thương hiệu đầu tư phát triển, quản lý và kinh doanh bất động sản cao cấp, có quy mô lớn hàng đầu tại thị trường trong nước hiện nay.

Hiện nay, Bất động sản Minh An đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị tại số 233,233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP.Hà Nội (tên thương mại dự án Cao Xà Lá).

Đồng thời, công ty cũng đang đàm phán nhận chuyển nhượng lô đất CCĐT.12-HH trong tổng thể dự án Vinhomes Global Gate, tại xã Đông Anh, TP.Hà Nội (dự án Marriott Cổ Loa) từ CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Không chỉ Bất động sản Minh An, trong ngày 23/4, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu LOC32601 với giá trị 5.700 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 10%/năm.

Đáng chú ý, trong danh mục dự án đầu tư và khái thác kinh doanh của Tam Tài Lộc giai đoạn 2026 – 2029, doanh nghiệp này có tham gia dự án “Cao Xà Lá” thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Minh An, cho thấy mối liên kết tài chính – dự án giữa các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.

Theo tìm hiểu được biết, Bất động sản Minh An được thành lập vào tháng 05/2024, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, với vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Phùng Khánh Linh.

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng "Sell in May"

Lợi thế “rừng vàng, biển bạc”, Việt Nam có thể khai mở “kho báu” 40 tỷ USD cả thế giới theo đuổi

"Trắng" doanh thu cốt lõi, một công ty bất động sản rót 580 tỷ đầu tư cổ phiếu niêm yết, có mã tạm lãi 20%

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

Bảo Tín Minh Châu có động thái bất ngờ liên quan vàng nhẫn

Chương Dương Corp muốn chuyển nhượng một phần vốn góp tại công ty con

