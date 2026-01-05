"Trắng" doanh thu cốt lõi, một công ty bất động sản rót 580 tỷ đầu tư cổ phiếu niêm yết, có mã tạm lãi 20%

Dương Ngọc | 01-05-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Kết thúc quý đầu năm, công ty mới chỉ thực hiện được 6% chỉ tiêu doanh thu, nhưng đã hoàn thành được 61% mục tiêu lợi nhuận.

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã: NTL) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu vỏn vẹn chưa đầy 4,5 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ cung cấp dịch vụ, trong khi mảng kinh doanh bất động sản chỉ gần 348 triệu đồng.

Điểm sáng của bức tranh kinh doanh đến từ doanh thu tài chính gần 14 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Mặt khác, tổng chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp giảm 12%, giúp lợi nhuận sau thuế Lideco đạt gần 15 tỷ đồng, tăng gần 130%, đánh dấu mức lãi cao nhất trong 7 quý qua (từ quý 3/2024).

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 80 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý 1/2026, NTL mới chỉ thực hiện được 6% chỉ tiêu doanh thu, nhưng đã hoàn thành được 61% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của Lideco đạt gần 1.920 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 646 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở dự án Dịch Vọng hơn 511 tỷ đồng.

Được biết, dự án này có diện tích 22,5ha, nằm tại phường Cầu Giấy, Hà Nội, được giao cho NTL suốt gần 30 năm (từ năm 1997), tổng mức đầu tư ban đầu gần 795 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2003-2007. Ngày 30/05/2025, Hà Nội đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương nâng mức tổng vốn đầu tư lên gần 5.125 tỷ đồng và thời gian hoàn thành đến quý 1/2029.

"Trắng" doanh thu cốt lõi, một công ty bất động sản rót 580 tỷ đầu tư cổ phiếu niêm yết, có mã tạm lãi 20%- Ảnh 1.

BCTC quý 1/2026 của NTL.

Đáng chú ý, danh mục chứng khoán kinh doanh của NTL ghi nhận hơn 576 tỷ đồng theo giá gốc còn giá trị hợp lý của danh mục cuối kỳ đạt 644 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi 12%. Trong đó, Lideco đầu tư mạnh nhất vào cổ phiếu TCH với giá gốc 308 tỷ đồng, giá trị hợp lý cuối quý 1 là 369 tỷ đồng, tạm lãi 20%. Ngoài ra, các khoản đầu tư vào DBC, HHS, SGT và NAB đều đang trích lập dự phòng tổng cộng gần 13 tỷ đồng.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

Lợi thế “rừng vàng, biển bạc”, Việt Nam có thể khai mở “kho báu” 40 tỷ USD cả thế giới theo đuổi

Lợi thế “rừng vàng, biển bạc”, Việt Nam có thể khai mở “kho báu” 40 tỷ USD cả thế giới theo đuổi Nổi bật

Các công ty chứng khoán lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm: "Ngôi vương" đổi chủ, một tên tuổi bốc hơi gần 60% lợi nhuận

Các công ty chứng khoán lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng trong quý đầu năm: "Ngôi vương" đổi chủ, một tên tuổi bốc hơi gần 60% lợi nhuận Nổi bật

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng "Sell in May"

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng "Sell in May"

00:01 , 01/05/2026
Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

18:25 , 30/04/2026
Bảo Tín Minh Châu có động thái bất ngờ liên quan vàng nhẫn

Bảo Tín Minh Châu có động thái bất ngờ liên quan vàng nhẫn

15:19 , 30/04/2026
Chương Dương Corp muốn chuyển nhượng một phần vốn góp tại công ty con

Chương Dương Corp muốn chuyển nhượng một phần vốn góp tại công ty con

14:07 , 30/04/2026

