Công ty chứng khoán hướng đến mức lợi nhuận kỷ lục

TCBS

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 vào ngày 25/4 vừa qua.

Đại hội thông qua mục tiêu tổng doanh thu đạt 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% và 6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch này, TCBS sẽ ghi nhận năm thứ ba liên tiếp thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận.

TCBS kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc nâng hạng chính thức vào tháng 9/2026, cùng với sự hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý và sản phẩm mới, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 vì vậy được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi và rủi ro, đồng thời tích hợp các kịch bản linh hoạt để thích ứng khi môi trường kinh doanh thay đổi.

VPBankS

Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 11.074 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%.

Công ty đặt mục tiêu tăng thị phần môi giới từ 3,2% lên 5% trên sàn HoSE trong năm nay. Ở mảng cho vay margin, tăng trưởng dư nợ bình quân từ gần 19.775 tỷ đồng của năm 2025 được kỳ vọng tăng lên gần 49.485 tỷ đồng trong năm 2026.

VPBankS đặt mục tiêu tới năm 2030 trở thành công ty chứng khoán top 1 Việt Nam về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế; đứng top 2 về thị phần môi giới và ngân hàng đầu tư. Để đạt mục tiêu trên, VPBankS duy trì tốc độ tăng trưởng kép 32%/năm và CIR ở mức 23-25%.

SSI

ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra hôm 23/4 của Chứng khoán SSI đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, mức doanh thu mục tiêu tăng 21% còn lợi nhuận tăng 15%. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của SSI kể từ khi hoạt động.

Cơ sở của kế hoạch kinh doanh trên, SSI nhận định chỉ số VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.800 điểm với thanh khoản thị trường bình quân khoảng 28.500 tỷ đồng/phiên.

VPS

Chứng khoán VPS (mã: VCK) lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.750 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 29% so với mức kỷ lục đã đạt được trong năm 2025.

Kế hoạch kinh doanh nêu trên được xây dựng trên kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng vào tháng 9, qua đó dự kiến thu hút 5-6 tỷ USD dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở ra triển vọng cho các năm tiếp theo.

Hiện VPS duy trì thị phần môi giới trên HoSE ở mức hơn 15 % trong quý gần nhất và sở hữu khoảng 1,6 triệu khách hàng cá nhân – nhóm đang chiếm 85–90% quy mô giao dịch toàn thị trường. Quy mô khách hàng lớn tạo lợi thế trực tiếp khi thanh khoản tăng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hôm 15/4, Chủ tịch VPS Nguyễn Lâm Dũng cho biết, VPS cho rằng mục tiêu 5.750 tỷ đồng là khả thi. Không chỉ dừng ở việc hoàn thành, công ty mong muốn có thể vượt kế hoạch trong năm 2026.

MBS

Trong khi đó, Chứng khoán MB (MBS) đang hướng tới năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận. Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.675 tỷ đồng, tăng 28% và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Đồng thời, mục tiêu thị phần môi giới được nâng lên tối thiểu 6%.



