Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng cổ phiếu HOSE trong tháng VN-Index tăng 180 điểm

Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4, VN-Index ghi nhận mức giảm gần 22 điểm, tái hiện kịch bản giằng co, tăng giảm đan xen thường thấy trong những ngày chốt tháng. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh ngắn hạn này không làm lu mờ bức tranh tổng thể. Chỉ số đại diện thị trường đóng cửa tại mốc 1.854 điểm, hoàn tất một tháng giao dịch đầy rực rỡ. Tính chung trong tháng 4, VN-Index bứt phá gần 180 điểm, tương đương biên độ tăng ấn tượng 10,7% so với tháng trước.

Động lực tăng điểm cốt lõi trong tháng qua đến từ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup cùng sự đồng thuận của một số mã trụ cột, qua đó tạo bệ đỡ vững chắc cho tâm lý nhà đầu tư nội.

Dù vậy, đà bứt phá của thị trường vẫn gặp rào cản lớn khi giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ đáng quan ngại. Lực bán ròng từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, tạo ra áp lực cung không nhỏ lên xu hướng chung.

Cụ thể xét trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng trên 12.100 tỷ đồng. Xét riêng từng sàn, giá trị xả ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên HOSE đã vượt mức 13.700 tỷ đồng ; trong khi đó nhóm này mua ròng nhẹ gần 300 tỷ đồng trên HNX.

Xét về diễn biến mua bán trên từng mã cổ phiếu, tại chiều bán, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn. VHM trở thành tâm điểm xả hàng với giá trị bán ròng lên tới 5.800 tỷ đồng, tạo khoảng cách rất lớn so với phần còn lại. Đứng ở các vị trí tiếp theo là "ông lớn" công nghệ FPT (-2.700 tỷ đồng) và VIC (-1.600 tỷ đồng).

Làn sóng rút vốn cũng càn quét mạnh qua nhóm cổ phiếu "vua" và dầu khí, điểm danh hàng loạt mã lớn như: VCB (-1.300 tỷ đồng), BID (-879 tỷ đồng), HDB (-753 tỷ đồng), BSR (-665 tỷ đồng), ACB (-652 tỷ đồng), VPB (-630 tỷ đồng) và MBB (-561 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HPG duy trì sức hút mạnh mẽ nhất, dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hấp thụ đạt 1.500 tỷ đồng, giữ vị thế độc tôn bên mua. Tiếp nối đà gom hàng là MSN (918 tỷ đồng) và VPL (620 tỷ đồng). Ngoài ra, lực cầu ngoại cũng lan tỏa tích cực đến các cổ phiếu như: SHS (441 tỷ đồng), SSI (408 tỷ đồng), MWG (298 tỷ đồng), TCH (255 tỷ đồng), VRE (250 tỷ đồng), LPB (248 tỷ đồng) và IDC (236 tỷ đồng).

Bước sang tháng 5 – giai đoạn thị trường chứng khoán thường chịu thử thách tâm lý với hiệu ứng "Sell in May", trọng tâm quan sát sẽ dồn vào khả năng giữ nhịp của lực cầu nội địa và triển vọng lợi nhuận của các nhóm ngành dẫn dắt.