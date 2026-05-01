DIC Corp lỗ ròng gần 10 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Theo đó, DIC Corp mang về doanh thu thuần gần 144,6 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 39,6 tỷ đồng, tăng 35,5%.

Trong kỳ, DIC Corp còn thu về hơn 29,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 8,6%, lên mức gần 25,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng gần 12,9 tỷ đồng, tăng 46,6%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 44,2 tỷ đồng lên hơn 46,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, DIC Corp báo lỗ ròng hơn 9,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ hơn 45,4 tỷ đồng.

Năm 2026, DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, với kết quả lợi nhuận trước thuế âm hơn 10,1 tỷ đồng trong quý đầu năm, DIC Corp còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận nêu trên.

Bên cạnh kết quả kinh doanh thua lỗ, DIC Corp còn ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 436,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ âm gần 278,5 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của DIC Corp giảm 6,5% so với đầu năm, xuống còn hơn 17.721 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 5.776,7 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng tài sản.

Ngoài ra, hàng tồn kho chiếm 38,4% tổng tài sản, ở mức hơn 6.804,9 tỷ đồng, đây hầu hết là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án do DIC Corp đầu tư như Dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Dự án Khu dân cứ P4 Hậu Giang,...

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 7.568,4 tỷ đồng, giảm 15,3% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.037,6 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng nợ; khoản phải trả ngắn hạn khác hơn 2.005,6 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng nợ; nợ vay và thuê tài chính hơn 1.424,5 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng nợ.



