Hà Linh | 01-05-2026 - 21:33 PM | Thị trường chứng khoán

Ông Khuất Việt Hùng làm việc tại Vietjet

Hãng hàng không Vietjet vừa công bố bầu bổ sung ông Khuất Việt Hùng - cựu Chủ tịch Hanoi Metro vào Hội đồng quản trị. Đợt này, hãng cũng bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc mới thay cho ông Đinh Việt Phương.

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet) vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo với những thay đổi đáng chú ý trong Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, ông Khuất Việt Hùng chính thức được bầu làm thành viên HĐQT tại phiên họp thường niên cuối tháng 4. Trước đó, ông Hùng đã được UBND TP. Hà Nội cho thôi giữ chức vụ tại Hanoi Metro và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15/4.

Ông Khuất Việt Hùng sinh năm 1974, là người được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải, an toàn giao thông.

Ông Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Viện trưởng Viện Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu GTVT, Vụ trưởng Vụ Vận tải và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Cũng trong dịp này, Vietjet công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn - thành viên HĐQT, vào vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/4. Ông Sơn sẽ tiếp quản vị trí này thay cho ông Đinh Việt Phương, người vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng cổ phiếu HOSE trong tháng VN-Index tăng 180 điểm

Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng cổ phiếu HOSE trong tháng VN-Index tăng 180 điểm Nổi bật

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng "Sell in May"

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng "Sell in May" Nổi bật

Vàng không sinh lời, sao nhiều người lại sùng bái?

Vàng không sinh lời, sao nhiều người lại sùng bái?

17:47 , 01/05/2026
Quỹ lớn nhất thế giới tiếp chuỗi “xả” hàng tấn vàng

Quỹ lớn nhất thế giới tiếp chuỗi “xả” hàng tấn vàng

11:06 , 01/05/2026
DIC Corp lỗ ròng gần 10 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026

DIC Corp lỗ ròng gần 10 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026

09:13 , 01/05/2026
Novaland lãi 10 tỷ đồng mỗi ngày, bất ngờ mức thù lao của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn

Novaland lãi 10 tỷ đồng mỗi ngày, bất ngờ mức thù lao của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn

08:46 , 01/05/2026

