“Núi tiền” tại ngân hàng bất ngờ tăng vọt khi Hòa Phát phải gánh 15 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026, Hòa Phát (mã HPG) ghi nhận chi phí lãi vay lên đến hơn 1.333 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, con số cao kỷ lục. Bình quân mỗi ngày, tập đoàn của của tỷ phú Trần Đình Long phải gánh gần 15 tỷ đồng lãi vay. Con số này gấp đôi cùng kỳ 2024 và cao hơn khoảng 14% so với quý liền trước.

Theo Hòa Phát, chi phí lãi vay tăng lên do dừng vốn hóa sau khi Dung Quất 2 chính thức đi vào hoạt động và do mặt bằng lãi suất cho vay VND tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 1/2026. Sự chênh lệch cung - cầu buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất để hút vốn để đáp ứng đà tăng tín dụng kinh doanh - sản xuất, dẫn tới lãi suất cho vay duy trì mức cao trong quý 1/2026.

Tại thời điểm cuối quý 1, tổng dư nợ vay tài chính của Hòa Phát ở mức hơn 90.617 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 92.174 tỷ tại cuối năm ngoái do bắt đầu đi vào kỳ trả nợ khoản vay tài trợ cho dự án Dung Quất 2. Đây là quý thứ 2 liên tiếp dư nợ vay của Hòa Phát giảm so với quý liền trước sau khi đạt đỉnh vào quý 3/2025.

Năm 2025, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 đã hoàn tất chạy thử và chính thức đi vào hoạt động. Nhờ sự đóng góp của dự án này, quý 1/2026, thép cuộn cán nóng đạt sản lượng 1,47 triệu tấn, tăng 48% so với năm cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở thị trường nội địa.

Đáng chú ý, trong khi Hòa Phát bước vào chu kỳ trả nợ cho Dung Quất 2, lượng tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) lại bất ngờ tăng mạnh lên hơn 35.700 tỷ đồng, cao nhất 11 quý, kể từ quý 3/2023. Chỉ riêng trong quý đầu năm, lượng tiền mặt của Hòa Phát đã tăng gần 8.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngắn hạn tăng gần 4.800 tỷ.

Số dư tăng mạnh cùng lãi suất duy trì ở mức cao, lãi tiền gửi của Hòa Phát cũng tăng mạnh 76% so với cùng kỳ, lên mức 424 tỷ đồng trong quý đầu năm. Con số này cao hơn 54% so với quý liền trước. Nguồn thu này giúp bù đắp phần nào chi phí lãi vay phải gánh trong kỳ qua đó đóng góp vào lợi nhuận của Hòa Phát.

Trong quý 1, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 53.313 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 13,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 5.900 tỷ đồng nhờ việc chuyển nhượng dự án bất động sản ở Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9.055 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Hòa Phát lên kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 22.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 42% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã thực hiện 25% kế hoạch doanh thu và hoàn thành khoảng 41% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.