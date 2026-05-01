"Đại gia" khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam báo lãi cao kỷ lục

Tổng công ty Khoáng sản TKV (Vimico, mã: KSV) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 5.233 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí vốn tăng 60%, ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng vọt, ghi nhận 1.329 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp cải thiện lên 25%.

Ngoài ra, doanh thu tài chính đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ. Ngược chiều, các khoản chi phí tài chính và chi phí bán hàng được tiết giảm lần lượt 31% và 13% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 7% lên hơn 151 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Vimico ghi nhận 897 tỷ đồng, tăng trưởng 186% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu khoản lãi cao kỷ lục kể từ khi hoạt động.

Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.841 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.042 tỷ đồng. Sau quý 1/2026, Vimico đã hoàn thành được 38% mục tiêu doanh thu và 55% mục tiêu về lợi nhuận.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) là doanh nghiệp hàng đầu trong nước về khai thác, tuyển luyện, gia công, chế biến khoáng sản kim loại màu và kim loại quý hiếm như đồng, kẽm, chì, vàng, bạc... Hiện Tổng Công ty Khoáng sản TKV cũng đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Theo văn bản giải trình của Vimico, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng chủ yếu do giá bán bình quân quý 1 của các sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá bán đồng tấm đạt 341,7 triệu đồng/tấn, tăng 104 triệu đồng/tấn; giá bán vàng đạt 4.036 triệu đồng/kg, tăng 1.870 triệu đồng/kg; giá bán bạc đạt 61,7 triệu đồng/kg, tăng 41,3 triệu đồng/kg; giá bán tinh quặng manhetit đạt 1,8 triệu đồng/tấn, tăng 0,17 triệu đồng/tấn; và giá bán kẽm thỏi đạt 86,2 triệu đồng/tấn, tăng 12,2 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của Vimico đạt 11.903 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 6.361 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 3.445 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KSV hiện dừng ở mức giá 151.300 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt mốc 30.260 tỷ đồng, tăng 53% so với hồi đầu năm.﻿